Грабли веерные пластинчатые металлические РОСТОК без черенка 385х450 мм
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Характеристики
Тип товара
Насадки для граблей
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
450
Общая длина
385
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 595749
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360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадки для граблей
Назначение
уборка сада от опавшей листвы, свежескошенной травы и прочего мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
450
Общая длина
385
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, г.
400
Описание товара Грабли веерные пластинчатые металлические РОСТОК без черенка 385х450 мм
Веерные пластинчатые грабли без черенка РОСТОК 385x450 мм 39621_z01 используются для уборки сада от опавшей листвы, свежескошенной травы и прочего мусора. Практичны и надежны в эксплуатации. Грабли выполнены из высококачественной стали, устойчивой к деформации. Покрытие порошковой краской обеспечивает защиту от коррозии и долгий срок службы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Насадки для граблей
Назначение
уборка сада от опавшей листвы, свежескошенной травы и прочего мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
450
Общая длина
385
Страна производитель
Россия
Веерные пластинчатые грабли без черенка РОСТОК 385x450 мм 39621_z01 используются для уборки сада от опавшей листвы, свежескошенной травы и прочего мусора. Практичны и надежны в эксплуатации. Грабли выполнены из высококачественной стали, устойчивой к деформации. Покрытие порошковой краской обеспечивает защиту от коррозии и долгий срок службы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Грабли веерные пластинчатые металлические РОСТОК без черенка 385х450 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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