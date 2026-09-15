Грабли веерные RACO со стальной ручкой, 26 пластиковых зубцов, 430мм
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Характеристики
Описание товара Грабли веерные RACO со стальной ручкой, 26 пластиковых зубцов, 430мм
Грабли Raco – это надежный и удобный инструмент для ухода за вашим садом и придомовой территорией. Они отличаются высокой эффективностью и легкостью в использовании благодаря тщательно продуманной конструкции. Основные характеристики граблей Raco включают в себя вес 0,52 кг, что делает их достаточно легкими для продолжительной работы без утомления. Рабочая часть имеет ширину 43 мм и оснащена 26 прочными пластиковыми зубцами, которые обеспечивают оптимальный захват и сбор листвы, скошенной травы и другого садового мусора. Веерная форма граблей позволяет эффективно работать на больших площадях, облегчая процесс уборки. Длина черенка составляет 105 см, что обеспечивает комфортное положение для работы, минимизируя нагрузку на спину и плечи. Стальная конструкция черенка придает инструменту прочность и долговечность, а эргономичная рукоятка способствует удобному захвату и управлению. Грабли Raco – это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, комфорт и надежность в садовом инвентаре. Они станут незаменимым помощником в поддержании порядка и чистоты в вашем саду круглый год.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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