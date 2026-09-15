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Грабли веерные RACO со стальной ручкой, 26 пластиковых зубцов, 430мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Грабли веерные RACO со стальной ручкой, 26 пластиковых зубцов, 430мм

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Грабли веерные RACO со стальной ручкой, 26 пластиковых зубцов, 430мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грабли
Рукоятка
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
сталь
Количество зубцов
26
Материал зубцов
пластик
Ширина рабочей части, мм
43
Длина черенка, см
105
Общая длина
1050
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611774
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Грабли веерные RACO со стальной ручкой, 26 пластиковых зубцов, 430мм
940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Грабли
Назначение
для садового мусора
Рукоятка
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
сталь
Количество зубцов
26
Материал зубцов
пластик
Ширина рабочей части, мм
43
Длина черенка, см
105
Общая длина
1050
Размеры в упаковке, м
1.11х0.03х0.03
Вес, г.
520

Описание товара Грабли веерные RACO со стальной ручкой, 26 пластиковых зубцов, 430мм

Грабли Raco – это надежный и удобный инструмент для ухода за вашим садом и придомовой территорией. Они отличаются высокой эффективностью и легкостью в использовании благодаря тщательно продуманной конструкции. Основные характеристики граблей Raco включают в себя вес 0,52 кг, что делает их достаточно легкими для продолжительной работы без утомления. Рабочая часть имеет ширину 43 мм и оснащена 26 прочными пластиковыми зубцами, которые обеспечивают оптимальный захват и сбор листвы, скошенной травы и другого садового мусора. Веерная форма граблей позволяет эффективно работать на больших площадях, облегчая процесс уборки. Длина черенка составляет 105 см, что обеспечивает комфортное положение для работы, минимизируя нагрузку на спину и плечи. Стальная конструкция черенка придает инструменту прочность и долговечность, а эргономичная рукоятка способствует удобному захвату и управлению. Грабли Raco – это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, комфорт и надежность в садовом инвентаре. Они станут незаменимым помощником в поддержании порядка и чистоты в вашем саду круглый год.

Отзывы о товаре Грабли веерные RACO со стальной ручкой, 26 пластиковых зубцов, 430мм




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Грабли
Назначение
для садового мусора
Рукоятка
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
сталь
Количество зубцов
26
Материал зубцов
пластик
Ширина рабочей части, мм
43
Длина черенка, см
105
Общая длина
1050
Описание
Грабли Raco – это надежный и удобный инструмент для ухода за вашим садом и придомовой территорией. Они отличаются высокой эффективностью и легкостью в использовании благодаря тщательно продуманной конструкции. Основные характеристики граблей Raco включают в себя вес 0,52 кг, что делает их достаточно легкими для продолжительной работы без утомления. Рабочая часть имеет ширину 43 мм и оснащена 26 прочными пластиковыми зубцами, которые обеспечивают оптимальный захват и сбор листвы, скошенной травы и другого садового мусора. Веерная форма граблей позволяет эффективно работать на больших площадях, облегчая процесс уборки. Длина черенка составляет 105 см, что обеспечивает комфортное положение для работы, минимизируя нагрузку на спину и плечи. Стальная конструкция черенка придает инструменту прочность и долговечность, а эргономичная рукоятка способствует удобному захвату и управлению. Грабли Raco – это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, комфорт и надежность в садовом инвентаре. Они станут незаменимым помощником в поддержании порядка и чистоты в вашем саду круглый год.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли веерные RACO со стальной ручкой, 26 пластиковых зубцов, 430мм - этот товар вы можете купить по цене 940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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