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Грабельки веерные GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, (8-421253) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Грабельки веерные GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, (8-421253)

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Грабельки веерные GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, (8-421253) - фото 1
Грабельки веерные GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, (8-421253) - фото 2
Грабельки веерные GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, (8-421253) - фото 3
Грабельки веерные GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, (8-421253) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грабли
Черенок
есть
Тип грабель
аэраторные
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
7
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
125
Общая длина
390
  • Грабельки веерные GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, (8-421253) - фото 1
  • Грабельки веерные GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, (8-421253) - фото 2
  • Грабельки веерные GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, (8-421253) - фото 3
  • Грабельки веерные GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, (8-421253) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710511
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Грабельки веерные GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, (8-421253)
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Грабли
Назначение
Аэрирование почвы и сбор опавшей листвы
Черенок
есть
Тип грабель
аэраторные
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
7
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
125
Общая длина
390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х13х3
Вес, г.
120

Описание товара Грабельки веерные GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, (8-421253)

Грабельки веерные с плоскими зубцами Grinda 8-421253 390мм с деревянной ручкой Применяются для аэрирования почвы и сбора опавшей листвы в саду и огороде. Особенности: - Рабочая часть всех изделий выполнена из высококачественной углеродистой стали с антикоррозионным покрытием повышенной стойкости Hammertone. - Рукоятки изготовлены из первосортной древесины, отполированы и оснащены отверстием для удобства хранения. - Ширина рабочей части 125 мм.

Отзывы о товаре Грабельки веерные GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, (8-421253)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Грабли
Назначение
Аэрирование почвы и сбор опавшей листвы
Черенок
есть
Тип грабель
аэраторные
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
7
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
125
Общая длина
390
Страна производитель
Китай
Описание
Грабельки веерные с плоскими зубцами Grinda 8-421253 390мм с деревянной ручкой Применяются для аэрирования почвы и сбора опавшей листвы в саду и огороде. Особенности: - Рабочая часть всех изделий выполнена из высококачественной углеродистой стали с антикоррозионным покрытием повышенной стойкости Hammertone. - Рукоятки изготовлены из первосортной древесины, отполированы и оснащены отверстием для удобства хранения. - Ширина рабочей части 125 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабельки веерные GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, (8-421253) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 360 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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