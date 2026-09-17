Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия
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Характеристики
Описание товара Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия
Пластиковые веерные грабли Palisad 61805 размером 495 x 1680 мм, с 23 плоскими зубьями, рабочей частью шириной 495 мм и алюминиевым черенком, — садовый инвентарь, предназначенный для очищения газонов и грядок от мелкого мусора и листьев. Плоские зубья эффективно собирают мусор, не повреждая растительность. Грабли поставляются в сборе с черенком и полностью готовы к использованию.
Преимущества
- Эффективность — широкая рабочая часть удобна для уборки территории большой площади.
- Прочность и долговечность — грабли изготовлены из эластичного и стойкого к ультрафиолету полипропилена, основание усилено ребрами жесткости.
- Надежная конструкция — дополнительная распорка защищает грабли от поломки.
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Пластиковые веерные грабли Palisad 61805 размером 495 x 1680 мм, с 23 плоскими зубьями, рабочей частью шириной 495 мм и алюминиевым черенком, — садовый инвентарь, предназначенный для очищения газонов и грядок от мелкого мусора и листьев. Плоские зубья эффективно собирают мусор, не повреждая растительность. Грабли поставляются в сборе с черенком и полностью готовы к использованию.
Преимущества
- Эффективность — широкая рабочая часть удобна для уборки территории большой площади.
- Прочность и долговечность — грабли изготовлены из эластичного и стойкого к ультрафиолету полипропилена, основание усилено ребрами жесткости.
- Надежная конструкция — дополнительная распорка защищает грабли от поломки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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