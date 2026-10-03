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Грабли Grinda 421877 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Грабли Grinda 421877

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грабли
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
металл
Ширина рабочей части, мм
410
Общая длина
400
  • Грабли Grinda 421877 - фото 1
  • Грабли Grinda 421877 - фото 2
  • Грабли Grinda 421877 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93047
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Грабли Grinda 421877
380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Грабли
Назначение
Для сбора листвы
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
металл
Ширина рабочей части, мм
410
Общая длина
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х38х7
Вес, г.
450

Описание товара Грабли Grinda 421877

Грабли Grinda 421877, веерного типа, гибкий и легкий инструмент, предназначенный для проведения садово-огородных работ, сбора опавших листьев и скошенной травы. Ширина рабочей части инструмента, составляет 41 см. Плоские зубья изготовлены из качественной углеродистой стали с защитным красочным покрытием.

Грабли поставляются без черенка.

Характеристики:

  • Количество плоских зубьев – 22
  • Материал рабочей части – углеродистая сталь
  • Ширина рабочей части, см – 41 (не регулируется)
  • Крепление к черенку - тулейка с отверстием под саморез
  • Вес, кг – 0,37

Отзывы о товаре Грабли Grinda 421877




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Грабли
Назначение
Для сбора листвы
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
металл
Ширина рабочей части, мм
410
Общая длина
400
Страна производитель
Китай
Описание

Грабли Grinda 421877, веерного типа, гибкий и легкий инструмент, предназначенный для проведения садово-огородных работ, сбора опавших листьев и скошенной травы. Ширина рабочей части инструмента, составляет 41 см. Плоские зубья изготовлены из качественной углеродистой стали с защитным красочным покрытием.

Грабли поставляются без черенка.

Характеристики:

  • Количество плоских зубьев – 22
  • Материал рабочей части – углеродистая сталь
  • Ширина рабочей части, см – 41 (не регулируется)
  • Крепление к черенку - тулейка с отверстием под саморез
  • Вес, кг – 0,37
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли Grinda 421877 - по цене 380 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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