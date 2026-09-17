Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
20
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
385
Длина черенка, см
145
Общая длина
1450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 745206
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640 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
20
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
385
Длина черенка, см
145
Общая длина
1450
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.49х0.38х0.11
Вес, г.
770
Описание товара Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с
Веерные стальные грабли Сибртех 61779 размером 385 х 1500 мм, с 20 плоскими зубьями и деревянным черенком, предназначены для работы на садовом участке. Позволяют убирать мусор, листву и ветки с лужаек и грядок. Грабли поставляются в сборе с черенком и полностью готовы к эксплуатации.
Преимущества
- Высокий показатель прочности и упругости — грабли изготовлены из рессорно-пружинной стали.
- Защита от разрушения — оксидированная поверхность устойчива к образованию коррозии.
- Возможность интенсивного использования — благодаря усиливающей распорке на основании грабли выдерживают значительные нагрузки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
20
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
385
Длина черенка, см
145
Общая длина
1450
Страна производитель
Россия
Веерные стальные грабли Сибртех 61779 размером 385 х 1500 мм, с 20 плоскими зубьями и деревянным черенком, предназначены для работы на садовом участке. Позволяют убирать мусор, листву и ветки с лужаек и грядок. Грабли поставляются в сборе с черенком и полностью готовы к эксплуатации.
Преимущества
- Высокий показатель прочности и упругости — грабли изготовлены из рессорно-пружинной стали.
- Защита от разрушения — оксидированная поверхность устойчива к образованию коррозии.
- Возможность интенсивного использования — благодаря усиливающей распорке на основании грабли выдерживают значительные нагрузки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - стоимость товара 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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