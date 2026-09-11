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Кабель аудио-видео LAZSO WH-111-B HDMI (m)/HDMI (m) 0.5м. Позолоченные контакты черный (WH-111(0,5M)-B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель аудио-видео LAZSO WH-111-B HDMI (m)/HDMI (m) 0.5м. Позолоченные контакты черный (WH-111(0,5M)-B)

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Кабель аудио-видео LAZSO WH-111-B HDMI (m)/HDMI (m) 0.5м. Позолоченные контакты черный (WH-111(0,5M)-B) - фото 1
Кабель аудио-видео LAZSO WH-111-B HDMI (m)/HDMI (m) 0.5м. Позолоченные контакты черный (WH-111(0,5M)-B) - фото 2
Кабель аудио-видео LAZSO WH-111-B HDMI (m)/HDMI (m) 0.5м. Позолоченные контакты черный (WH-111(0,5M)-B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
  • Кабель аудио-видео LAZSO WH-111-B HDMI (m)/HDMI (m) 0.5м. Позолоченные контакты черный (WH-111(0,5M)-B) - фото 1
  • Кабель аудио-видео LAZSO WH-111-B HDMI (m)/HDMI (m) 0.5м. Позолоченные контакты черный (WH-111(0,5M)-B) - фото 2
  • Кабель аудио-видео LAZSO WH-111-B HDMI (m)/HDMI (m) 0.5м. Позолоченные контакты черный (WH-111(0,5M)-B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604494
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
185

Описание товара Кабель аудио-видео LAZSO WH-111-B HDMI (m)/HDMI (m) 0.5м. Позолоченные контакты черный (WH-111(0,5M)-B)

Идеальное решение для подключения вашего устройства к телевизору, монитору или проектору. С его помощью вы сможете наслаждаться кристально четким изображением и качественным звуком в высоком разрешении. Тканевая оплетка

Отзывы о товаре Кабель аудио-видео LAZSO WH-111-B HDMI (m)/HDMI (m) 0.5м. Позолоченные контакты черный (WH-111(0,5M)-B)




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Описание
Идеальное решение для подключения вашего устройства к телевизору, монитору или проектору. С его помощью вы сможете наслаждаться кристально четким изображением и качественным звуком в высоком разрешении. Тканевая оплетка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель аудио-видео LAZSO WH-111-B HDMI (m)/HDMI (m) 0.5м. Позолоченные контакты черный (WH-111(0,5M)-B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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