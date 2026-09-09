Кабель Ningbo DisplayPort (m) DisplayPort (m) 5м
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323460
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
DisplayPort (M) - DisplayPort (M)
Разъемы
DisplayPort
Длина кабеля, м
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
400
Описание товара Кабель Ningbo DisplayPort (m) DisplayPort (m) 5м
Кабель DisplayPort предназначен для высокоскоростной передачи цифровых видео и аудио сигналов от компьютера к монитору, телевизору или домашнему кинотеатру.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
DisplayPort (M) - DisplayPort (M)
Разъемы
DisplayPort
Длина кабеля, м
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель DisplayPort предназначен для высокоскоростной передачи цифровых видео и аудио сигналов от компьютера к монитору, телевизору или домашнему кинотеатру.
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