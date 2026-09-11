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Кабель TV-COM HDMI19M to HDMI19M, V1.4+3D, 20m, (CG150S-20M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель TV-COM HDMI19M to HDMI19M, V1.4+3D, 20m, (CG150S-20M)

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Кабель TV-COM HDMI19M to HDMI19M, V1.4+3D, 20m, (CG150S-20M) - фото 1
Кабель TV-COM HDMI19M to HDMI19M, V1.4+3D, 20m, (CG150S-20M) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
20
  • Кабель TV-COM HDMI19M to HDMI19M, V1.4+3D, 20m, (CG150S-20M) - фото 1
  • Кабель TV-COM HDMI19M to HDMI19M, V1.4+3D, 20m, (CG150S-20M) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524784
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Характеристики

Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - HDMI
Разъемы
HDMI (M)
Длина кабеля, м
20
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х6
Вес, кг.
1.36

Описание товара Кабель TV-COM HDMI19M to HDMI19M, V1.4+3D, 20m, (CG150S-20M)

Высокоскоростной кабель HDMI версии 1.4 применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray- и DVD-плееров, игровых консолей, видео- и фотокамер с телевизорами, мониторами, видеопроекторами и предназначен для передачи аудио- и видеосигнала Full HD 1080P, а также сигналов более высокого разрешения до 4К * 2К (4096 х 2160) с максимальной пропускной способностью до 10.2 ГБит/c.



Теги товара: кабели hdmi

Отзывы о товаре Кабель TV-COM HDMI19M to HDMI19M, V1.4+3D, 20m, (CG150S-20M)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - HDMI
Разъемы
HDMI (M)
Длина кабеля, м
20
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоскоростной кабель HDMI версии 1.4 применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray- и DVD-плееров, игровых консолей, видео- и фотокамер с телевизорами, мониторами, видеопроекторами и предназначен для передачи аудио- и видеосигнала Full HD 1080P, а также сигналов более высокого разрешения до 4К * 2К (4096 х 2160) с максимальной пропускной способностью до 10.2 ГБит/c.


Теги товара: кабели hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель TV-COM HDMI19M to HDMI19M, V1.4+3D, 20m, (CG150S-20M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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