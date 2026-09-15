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Чехол Neypo для APPLE iPhone 14 Pro Max Silicone Cover Hard White NHC55433 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол Neypo для APPLE iPhone 14 Pro Max Silicone Cover Hard White NHC55433

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Чехол Neypo для APPLE iPhone 14 Pro Max Silicone Cover Hard White NHC55433
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 14 Pro Max
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
360 руб.  500 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603329
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Чехол Neypo для APPLE iPhone 14 Pro Max Silicone Cover Hard White NHC55433
360 руб. -28%
500 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NEYPO
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 14 Pro Max
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Чехол Neypo для APPLE iPhone 14 Pro Max Silicone Cover Hard White NHC55433

Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Поддерживает функцию беспроводной зарядки. Полностью соответствует заявленной модели



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол Neypo для APPLE iPhone 14 Pro Max Silicone Cover Hard White NHC55433




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Характеристики
Бренд
NEYPO
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 14 Pro Max
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Поддерживает функцию беспроводной зарядки. Полностью соответствует заявленной модели


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Neypo для APPLE iPhone 14 Pro Max Silicone Cover Hard White NHC55433 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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