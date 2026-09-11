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Адаптер Red Line 5в1 USB-хаб для игровой приставки P5, черный (HS-PS5027) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер Red Line 5в1 USB-хаб для игровой приставки P5, черный (HS-PS5027)

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Адаптер Red Line 5в1 USB-хаб для игровой приставки P5, черный (HS-PS5027)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602448
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
54

Описание товара Адаптер Red Line 5в1 USB-хаб для игровой приставки P5, черный (HS-PS5027)

USB-хаб Red Line 5 в 1, USB, HS-PS5027 (УТ000024637) разработан для подсоединения к игровой консоли совместимых устройств. Благодаря компактному размеру и конструкционным особенностям созданы комфортные условия для эксплуатации. Модель оснащена разъемами высокого качества, устойчивыми к окислению и деформации. Это обеспечивает создание стабильного подключения без риска возникновения сбоев. Прочный корпус устойчив к образованию сколов и царапин, а также эффективно защищает встроенные детали от попадания пыли и повреждений. За счет этого модель выдерживает многократное использование без потери первоначального внешнего вида и потребительских свойств.

Отзывы о товаре Адаптер Red Line 5в1 USB-хаб для игровой приставки P5, черный (HS-PS5027)




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Описание
USB-хаб Red Line 5 в 1, USB, HS-PS5027 (УТ000024637) разработан для подсоединения к игровой консоли совместимых устройств. Благодаря компактному размеру и конструкционным особенностям созданы комфортные условия для эксплуатации. Модель оснащена разъемами высокого качества, устойчивыми к окислению и деформации. Это обеспечивает создание стабильного подключения без риска возникновения сбоев. Прочный корпус устойчив к образованию сколов и царапин, а также эффективно защищает встроенные детали от попадания пыли и повреждений. За счет этого модель выдерживает многократное использование без потери первоначального внешнего вида и потребительских свойств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер Red Line 5в1 USB-хаб для игровой приставки P5, черный (HS-PS5027) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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