Подставка Red Line для игровой приставки P5 DE для геймпадов, черная (HS-PS5019)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для игровых приставок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 537318
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Аксессуары для игровых приставок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х5
Вес, г.
685
Описание товара Подставка Red Line для игровой приставки P5 DE для геймпадов, черная (HS-PS5019)
Простая и устойчивая установка консоли, экономия места. Материал: ABS-пластик. Специально разработан Red Line для P5 DE.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
RED LINE
Тип товара
Аксессуары для игровых приставок
Страна производитель
Китай
Простая и устойчивая установка консоли, экономия места. Материал: ABS-пластик. Специально разработан Red Line для P5 DE.
Подставка Red Line для игровой приставки P5 DE для геймпадов, черная (HS-PS5019) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Подставка Red Line для игровой приставки P5 DE для геймпадов, черная (HS-PS5019)