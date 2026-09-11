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Подставка Red Line для игровой приставки P5 DE для геймпадов, черная (HS-PS5019) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подставка Red Line для игровой приставки P5 DE для геймпадов, черная (HS-PS5019)

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Подставка Red Line для игровой приставки P5 DE для геймпадов, черная (HS-PS5019) - фото 1
Подставка Red Line для игровой приставки P5 DE для геймпадов, черная (HS-PS5019) - фото 2
Подставка Red Line для игровой приставки P5 DE для геймпадов, черная (HS-PS5019) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для игровых приставок
  • Подставка Red Line для игровой приставки P5 DE для геймпадов, черная (HS-PS5019) - фото 1
  • Подставка Red Line для игровой приставки P5 DE для геймпадов, черная (HS-PS5019) - фото 2
  • Подставка Red Line для игровой приставки P5 DE для геймпадов, черная (HS-PS5019) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 537318
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Аксессуары для игровых приставок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х5
Вес, г.
685

Описание товара Подставка Red Line для игровой приставки P5 DE для геймпадов, черная (HS-PS5019)

Простая и устойчивая установка консоли, экономия места. Материал: ABS-пластик. Специально разработан Red Line для P5 DE.

Отзывы о товаре Подставка Red Line для игровой приставки P5 DE для геймпадов, черная (HS-PS5019)




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Аксессуары для игровых приставок
Страна производитель
Китай
Описание
Простая и устойчивая установка консоли, экономия места. Материал: ABS-пластик. Специально разработан Red Line для P5 DE.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставка Red Line для игровой приставки P5 DE для геймпадов, черная (HS-PS5019) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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