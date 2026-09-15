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Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S MT VLTPLD-2048031JZ52SP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S MT VLTPLD-2048031JZ52SP

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Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S MT VLTPLD-2048031JZ52SP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
3 750 руб.  8 190 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 597661
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S MT VLTPLD-2048031JZ52SP
3 750 руб. -54%
8 190 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х3
Вес, г.
50

Описание товара Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S MT VLTPLD-2048031JZ52SP

Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S MT VLTPLD-2048031JZ52SP

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S MT VLTPLD-2048031JZ52SP




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Страна производитель
Китай
Описание
Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S MT VLTPLD-2048031JZ52SP
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S MT VLTPLD-2048031JZ52SP - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3750 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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