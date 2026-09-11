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Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9

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Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9 - фото 1
Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9 - фото 2
Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9 - фото 3
Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9 - фото 4
Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9 - фото 5
Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9 - фото 6
Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
  • Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9 - фото 1
  • Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9 - фото 2
  • Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9 - фото 3
  • Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9 - фото 4
  • Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9 - фото 5
  • Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9 - фото 6
  • Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
3 220 руб.  6 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 597461
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Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
золотой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9

POLAROID EYEWEAR – ведущий производитель поляризационных технологий в области оптики и всемирно известный бренд оправ и солнцезащитных очков. История бренда началась в 1929 году с изобретения доктора Эдвина Лэнда синтетического поляризатора света, что в 1937 году привело к основанию корпорации POLAROID. Первоначальной специализацией бренда было производство поляризационных пленок и фильтров, но настоящий успех компания приобрела после выпуска первых солнцезащитных очков с поляризационными линзами. Такая линза состояла из нескольких слоев, среди которых находилась специальная фильтр-пленка, позволяющая защищать глаза от слепящего отраженного света. В 1939 году компания POLAROID представила первые очки для просмотра кинофильмов в 3D- формате. Во время второй мировой войны компания POLAROID занималась производством очков для военных пилотов, а также выпуском приборов ночного видения, биноклей и перископов для нужд армии. В 1947 году Эдвин Лэнд изобрел знаменитый фотоаппарат POLAROID с возможностью моментальной печати, что произвело фурор на мировом оптическом рынке. В 1960-70-х годах компания начала выпускать солнцезащитные очки для массового потребления, которые сочетали в себе максимальную функциональность и уникальный стильный дизайн. В настоящее время ассортимент компании POLAROID состоит из оправ и солнцезащитных очков для мужчин, женщин и детей, а также моделей унисекс. Все они обладают современным утонченным стилем в концепции минимализма, являются невероятно легкими и удобными, обеспечивают комфортное ношение в течение длительного времени. Внутри бренда представлены линейки стильных оправ и солнцезащитных очков POLAROID, POLAROID PREMIUM, POLAROID ANCILLARIES, спортивных моделей POLAROID SPORT, детских оправ и солнцезащитных очков POLAROID KIDS. В коллекциях бренда находятся как классические лаконичные, так и яркие выразительные модели, которые станут прекрасным дополнением любого образа. Оправы и очки POLAROID производятся из высококачественных материалов премиум-класса, что обуславливает их эстетичный и функциональный дизайн, при этом солнцезащитные модели обеспечивают максимальную защиту от ультрафиолета, бесбликовое видение, четкий контраст, улучшенное цветовое восприятие, а также снижение усталости глаз. На выпуске оправ и солнцезащитных очков POLAROID сегодня специализируется знаменитая итальянская компания Safilo, которая входит в тройку крупнейших мировых производителей оптики. Бренд POLAROID является одним из лидеров в производстве очков благодаря своей способности защищать глаза от яркого солнца и придавать образу индивидуальность.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
золотой
Страна производитель
Китай
Описание
POLAROID EYEWEAR – ведущий производитель поляризационных технологий в области оптики и всемирно известный бренд оправ и солнцезащитных очков. История бренда началась в 1929 году с изобретения доктора Эдвина Лэнда синтетического поляризатора света, что в 1937 году привело к основанию корпорации POLAROID. Первоначальной специализацией бренда было производство поляризационных пленок и фильтров, но настоящий успех компания приобрела после выпуска первых солнцезащитных очков с поляризационными линзами. Такая линза состояла из нескольких слоев, среди которых находилась специальная фильтр-пленка, позволяющая защищать глаза от слепящего отраженного света. В 1939 году компания POLAROID представила первые очки для просмотра кинофильмов в 3D- формате. Во время второй мировой войны компания POLAROID занималась производством очков для военных пилотов, а также выпуском приборов ночного видения, биноклей и перископов для нужд армии. В 1947 году Эдвин Лэнд изобрел знаменитый фотоаппарат POLAROID с возможностью моментальной печати, что произвело фурор на мировом оптическом рынке. В 1960-70-х годах компания начала выпускать солнцезащитные очки для массового потребления, которые сочетали в себе максимальную функциональность и уникальный стильный дизайн. В настоящее время ассортимент компании POLAROID состоит из оправ и солнцезащитных очков для мужчин, женщин и детей, а также моделей унисекс. Все они обладают современным утонченным стилем в концепции минимализма, являются невероятно легкими и удобными, обеспечивают комфортное ношение в течение длительного времени. Внутри бренда представлены линейки стильных оправ и солнцезащитных очков POLAROID, POLAROID PREMIUM, POLAROID ANCILLARIES, спортивных моделей POLAROID SPORT, детских оправ и солнцезащитных очков POLAROID KIDS. В коллекциях бренда находятся как классические лаконичные, так и яркие выразительные модели, которые станут прекрасным дополнением любого образа. Оправы и очки POLAROID производятся из высококачественных материалов премиум-класса, что обуславливает их эстетичный и функциональный дизайн, при этом солнцезащитные модели обеспечивают максимальную защиту от ультрафиолета, бесбликовое видение, четкий контраст, улучшенное цветовое восприятие, а также снижение усталости глаз. На выпуске оправ и солнцезащитных очков POLAROID сегодня специализируется знаменитая итальянская компания Safilo, которая входит в тройку крупнейших мировых производителей оптики. Бренд POLAROID является одним из лидеров в производстве очков благодаря своей способности защищать глаза от яркого солнца и придавать образу индивидуальность.
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Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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