Описание товара Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 6178/G/S GOLD BLCKPLD-204844RHL58M9

POLAROID EYEWEAR – ведущий производитель поляризационных технологий в области оптики и всемирно известный бренд оправ и солнцезащитных очков. История бренда началась в 1929 году с изобретения доктора Эдвина Лэнда синтетического поляризатора света, что в 1937 году привело к основанию корпорации POLAROID. Первоначальной специализацией бренда было производство поляризационных пленок и фильтров, но настоящий успех компания приобрела после выпуска первых солнцезащитных очков с поляризационными линзами. Такая линза состояла из нескольких слоев, среди которых находилась специальная фильтр-пленка, позволяющая защищать глаза от слепящего отраженного света. В 1939 году компания POLAROID представила первые очки для просмотра кинофильмов в 3D- формате. Во время второй мировой войны компания POLAROID занималась производством очков для военных пилотов, а также выпуском приборов ночного видения, биноклей и перископов для нужд армии. В 1947 году Эдвин Лэнд изобрел знаменитый фотоаппарат POLAROID с возможностью моментальной печати, что произвело фурор на мировом оптическом рынке. В 1960-70-х годах компания начала выпускать солнцезащитные очки для массового потребления, которые сочетали в себе максимальную функциональность и уникальный стильный дизайн. В настоящее время ассортимент компании POLAROID состоит из оправ и солнцезащитных очков для мужчин, женщин и детей, а также моделей унисекс. Все они обладают современным утонченным стилем в концепции минимализма, являются невероятно легкими и удобными, обеспечивают комфортное ношение в течение длительного времени. Внутри бренда представлены линейки стильных оправ и солнцезащитных очков POLAROID, POLAROID PREMIUM, POLAROID ANCILLARIES, спортивных моделей POLAROID SPORT, детских оправ и солнцезащитных очков POLAROID KIDS. В коллекциях бренда находятся как классические лаконичные, так и яркие выразительные модели, которые станут прекрасным дополнением любого образа. Оправы и очки POLAROID производятся из высококачественных материалов премиум-класса, что обуславливает их эстетичный и функциональный дизайн, при этом солнцезащитные модели обеспечивают максимальную защиту от ультрафиолета, бесбликовое видение, четкий контраст, улучшенное цветовое восприятие, а также снижение усталости глаз. На выпуске оправ и солнцезащитных очков POLAROID сегодня специализируется знаменитая итальянская компания Safilo, которая входит в тройку крупнейших мировых производителей оптики. Бренд POLAROID является одним из лидеров в производстве очков благодаря своей способности защищать глаза от яркого солнца и придавать образу индивидуальность.