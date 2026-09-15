Рюкзак для ноутбука Acer 15.6" LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%1 210 руб. 1 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596577
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х7
Вес, г.
400
Описание товара Рюкзак для ноутбука Acer 15.6" LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004)
Рюкзак Acer OBG204 для ноутбука диагональю до 15.6 дюймов прослужит очень долго и вынесет все невзгоды городской среды.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 150 руб. 1 470 руб.288 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-201 GB Серая
-
В наличииЦена 1 150 руб. 1 820 руб.288 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Grey
-
В наличииЦена 1 210 руб. 1 580 руб.303 руб. в СплитСумка для ноутбука 14" PORTCASE KCB-164 Blue
-
В наличииЦена 1 250 руб. 1 640 руб.313 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-201 GA Серая
-
В наличииЦена 1 290 руб. 1 830 руб.323 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Blue
-
В наличииЦена 1 290 руб. 1 760 руб.323 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Black
-
В наличииЦена 1 340 руб. 1 630 руб.335 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Grey
-
В наличииЦена 1 360 руб. 1 870 руб.340 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Black
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Continent CC-212 Blue
-
В наличииЦена 1 380 руб. 1 770 руб.345 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Black
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Continent CC-212 Black
-
В наличииЦена 1 460 руб. 1 680 руб.365 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Grey
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Рюкзак Acer OBG204 для ноутбука диагональю до 15.6 дюймов прослужит очень долго и вынесет все невзгоды городской среды.
Рюкзак для ноутбука Acer 15.6" LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рюкзак для ноутбука Acer 15.6" LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004)