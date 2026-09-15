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Рюкзак для ноутбука Acer 15.6" LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак для ноутбука Acer 15.6" LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004)

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Рюкзак для ноутбука Acer 15.6&quot; LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004) - фото 1
Рюкзак для ноутбука Acer 15.6&quot; LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004) - фото 2
Рюкзак для ноутбука Acer 15.6&quot; LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004) - фото 3
Рюкзак для ноутбука Acer 15.6&quot; LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004) - фото 4
Рюкзак для ноутбука Acer 15.6&quot; LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
  • Рюкзак для ноутбука Acer 15.6&quot; LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004) - фото 1
  • Рюкзак для ноутбука Acer 15.6&quot; LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004) - фото 2
  • Рюкзак для ноутбука Acer 15.6&quot; LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004) - фото 3
  • Рюкзак для ноутбука Acer 15.6&quot; LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004) - фото 4
  • Рюкзак для ноутбука Acer 15.6&quot; LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
1 210 руб.  1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596577
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х7
Вес, г.
400

Описание товара Рюкзак для ноутбука Acer 15.6" LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004)

Рюкзак Acer OBG204 для ноутбука диагональю до 15.6 дюймов прослужит очень долго и вынесет все невзгоды городской среды.

Отзывы о товаре Рюкзак для ноутбука Acer 15.6" LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак Acer OBG204 для ноутбука диагональю до 15.6 дюймов прослужит очень долго и вынесет все невзгоды городской среды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак для ноутбука Acer 15.6" LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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