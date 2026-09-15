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Рюкзак Defender City 26090 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак Defender City 26090

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Рюкзак Defender City 26090 - фото 2
Рюкзак Defender City 26090 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
  • Рюкзак Defender City 26090 - фото 1
  • Рюкзак Defender City 26090 - фото 2
  • Рюкзак Defender City 26090 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
910 руб.  1 670 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661113
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рюкзак Defender City 26090
910 руб. -46%
1 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Размеры в упаковке, см
35х25х4
Вес, г.
7

Описание товара Рюкзак Defender City 26090

Универсальный городской рюкзак с внутренним отделением для ноутбука и потайным карманом анти-вор на спинке для ценных вещей. Боковые карманы для воды/зонтика и передний карман на молнии для мелких вещей.

Отзывы о товаре Рюкзак Defender City 26090




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Описание
Универсальный городской рюкзак с внутренним отделением для ноутбука и потайным карманом анти-вор на спинке для ценных вещей. Боковые карманы для воды/зонтика и передний карман на молнии для мелких вещей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак Defender City 26090 – стоимость товара 910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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