Сумка Defender для ноутбука Ascetic 15"-16" черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%990 руб. 1 810 руб.
В наличии
Код товара: 254462
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
990 руб. -45%
1 810 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х5
Вес, г.
670
Описание товара Сумка Defender для ноутбука Ascetic 15"-16" черный
Сумка Defender для ноутбука Ascetic 15"-16" черный
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 950 руб. 1 640 руб.238 руб. в СплитРюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006
-
В наличииЦена 1 070 руб. 1 870 руб.268 руб. в СплитЧехол Barn&Hollis для APPLE MacBook Air 13 Matte Case Dark Blue ...
-
В наличииЦена 1 070 руб. 1 820 руб.268 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Grey
-
В наличииЦена 1 070 руб. 1 840 руб.268 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Defender SOLID GREY (26088)
-
В наличииЦена 1 080 руб. 1 530 руб.270 руб. в СплитСумка Continent 15.6" CC-100 BK Black
-
В наличииЦена 1 110 руб. 1 590 руб.278 руб. в СплитСумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147)
-
В наличииЦена 1 120 руб. 1 770 руб.280 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Continent CC-100 BK
-
В наличииЦена 1 120 руб. 1 670 руб.280 руб. в СплитСумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903)
-
В наличииЦена 1 140 руб. 1 470 руб.285 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-201 GB Серая
-
В наличииЦена 1 140 руб. 1 580 руб.285 руб. в СплитСумка для ноутбука 14" PORTCASE KCB-164 Blue
-
В наличииЦена 1 140 руб. 1 590 руб.285 руб. в СплитСумка для ноутбука UGREEN LP437-50337 Gray (50337)
-
В наличииЦена 1 180 руб. 1 960 руб.295 руб. в СплитСумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448)
Сумка Defender для ноутбука Ascetic 15"-16" черный
Сумка Defender для ноутбука Ascetic 15"-16" черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сумка Defender для ноутбука Ascetic 15"-16" черный