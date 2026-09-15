Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903)
Органайзер UGREEN LP152 Travel Storage Case идеален для путешествий. Благодаря твердому каркасу сумка всегда держит форму. Чтобы хрупкие дорогостоящие аксессуары не пострадали, носите их в сумке-органайзере от Ugreen. Снаружи сумка сделана из ЭВА. Это легкий пористый материал. Он прочный и защищает содержимое сумки при падениях. Хорошо амортизирует удары. ЭВА не пропускает воду, не боится морозов и не пропускает тепло внутрь в жару. В сумке одно отделение на молнии. Оно раскрывается на 180°. По середине отделение разделено перекидной перегородкой. Перегородка тоже служит для организации полезного пространства. С одной стороны на ней 2 кармашка с сеточкой, с другой большой сетчатый кармашек. Над каждым карманом – дополнительный держатель-резинка. В органайзер можно поместить смартфон, флэшки, карты памяти, наушники, часы. Также подойдёт для хранения внешнего жесткого диска или других более мелких, но хрупких и ценных гаджетов.
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