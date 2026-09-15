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Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903)

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Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903) - фото 1
Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903) - фото 2
Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903) - фото 3
Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903) - фото 4
Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903) - фото 5
Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903) - фото 6
Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903) - фото 7
Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903) - фото 8
Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
  • Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903) - фото 1
  • Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903) - фото 2
  • Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903) - фото 3
  • Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903) - фото 4
  • Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903) - фото 5
  • Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903) - фото 6
  • Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903) - фото 7
  • Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903) - фото 8
  • Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
1 130 руб.  1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656731
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х8
Вес, г.
320

Описание товара Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903)

Органайзер UGREEN LP152 Travel Storage Case идеален для путешествий. Благодаря твердому каркасу сумка всегда держит форму. Чтобы хрупкие дорогостоящие аксессуары не пострадали, носите их в сумке-органайзере от Ugreen. Снаружи сумка сделана из ЭВА. Это легкий пористый материал. Он прочный и защищает содержимое сумки при падениях. Хорошо амортизирует удары. ЭВА не пропускает воду, не боится морозов и не пропускает тепло внутрь в жару. В сумке одно отделение на молнии. Оно раскрывается на 180°. По середине отделение разделено перекидной перегородкой. Перегородка тоже служит для организации полезного пространства. С одной стороны на ней 2 кармашка с сеточкой, с другой большой сетчатый кармашек. Над каждым карманом – дополнительный держатель-резинка. В органайзер можно поместить смартфон, флэшки, карты памяти, наушники, часы. Также подойдёт для хранения внешнего жесткого диска или других более мелких, но хрупких и ценных гаджетов.

Отзывы о товаре Сумка-органайзер UGREEN LP152-50903 Gray (50903)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Описание
Органайзер UGREEN LP152 Travel Storage Case идеален для путешествий. Благодаря твердому каркасу сумка всегда держит форму. Чтобы хрупкие дорогостоящие аксессуары не пострадали, носите их в сумке-органайзере от Ugreen. Снаружи сумка сделана из ЭВА. Это легкий пористый материал. Он прочный и защищает содержимое сумки при падениях. Хорошо амортизирует удары. ЭВА не пропускает воду, не боится морозов и не пропускает тепло внутрь в жару. В сумке одно отделение на молнии. Оно раскрывается на 180°. По середине отделение разделено перекидной перегородкой. Перегородка тоже служит для организации полезного пространства. С одной стороны на ней 2 кармашка с сеточкой, с другой большой сетчатый кармашек. Над каждым карманом – дополнительный держатель-резинка. В органайзер можно поместить смартфон, флэшки, карты памяти, наушники, часы. Также подойдёт для хранения внешнего жесткого диска или других более мелких, но хрупких и ценных гаджетов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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