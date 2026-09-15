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Чехол Barn&Hollis для APPLE MacBook Air 13 Matte Case Dark Blue УТ000026913 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол Barn&Hollis для APPLE MacBook Air 13 Matte Case Dark Blue УТ000026913

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Чехол Barn&amp;Hollis для APPLE MacBook Air 13 Matte Case Dark Blue УТ000026913 - фото 1
Чехол Barn&amp;Hollis для APPLE MacBook Air 13 Matte Case Dark Blue УТ000026913 - фото 2
Чехол Barn&amp;Hollis для APPLE MacBook Air 13 Matte Case Dark Blue УТ000026913 - фото 3
Чехол Barn&amp;Hollis для APPLE MacBook Air 13 Matte Case Dark Blue УТ000026913 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Материал
пластик
Цвет
синий
  • Чехол Barn&amp;Hollis для APPLE MacBook Air 13 Matte Case Dark Blue УТ000026913 - фото 1
  • Чехол Barn&amp;Hollis для APPLE MacBook Air 13 Matte Case Dark Blue УТ000026913 - фото 2
  • Чехол Barn&amp;Hollis для APPLE MacBook Air 13 Matte Case Dark Blue УТ000026913 - фото 3
  • Чехол Barn&amp;Hollis для APPLE MacBook Air 13 Matte Case Dark Blue УТ000026913 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 070 руб.  1 870 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 533645
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол Barn&Hollis для APPLE MacBook Air 13 Matte Case Dark Blue УТ000026913
1 070 руб. -43%
1 870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Barn&Hollis
Тип товара
Чехол
Диагональ ноутбука, дюйм
13
Материал
пластик
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х2
Вес, г.
30

Описание товара Чехол Barn&Hollis для APPLE MacBook Air 13 Matte Case Dark Blue УТ000026913

Сумка для ноутбуков Barn&Hollis — это стильное и функциональное решение для защиты вашего устройства. Разработанная специально для ноутбуков с диагональю экрана до 13 дюймов, она обеспечивает надежную защиту от царапин, пыли и мелких повреждений. Этот чехол от известного бренда Barn&Hollis выполнен из высококачественных материалов, что гарантирует его долговечность и прочность. Сумка компактна и легка, что делает её идеальным спутником для бизнес-поездок, учебы или повседневного использования. Современный дизайн с аккуратной отделкой подчеркивает ваш изысканный вкус и профессионализм. Эргономичная ручка и съемный плечевой ремень добавляют удобства при переноске. Выберите надежность и стиль с сумкой для ноутбуков Barn&Hollis — это идеальный аксессуар для защиты вашего устройства в любых условиях.

Отзывы о товаре Чехол Barn&Hollis для APPLE MacBook Air 13 Matte Case Dark Blue УТ000026913




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Barn&Hollis
Тип товара
Чехол
Диагональ ноутбука, дюйм
13
Материал
пластик
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка для ноутбуков Barn&Hollis — это стильное и функциональное решение для защиты вашего устройства. Разработанная специально для ноутбуков с диагональю экрана до 13 дюймов, она обеспечивает надежную защиту от царапин, пыли и мелких повреждений. Этот чехол от известного бренда Barn&Hollis выполнен из высококачественных материалов, что гарантирует его долговечность и прочность. Сумка компактна и легка, что делает её идеальным спутником для бизнес-поездок, учебы или повседневного использования. Современный дизайн с аккуратной отделкой подчеркивает ваш изысканный вкус и профессионализм. Эргономичная ручка и съемный плечевой ремень добавляют удобства при переноске. Выберите надежность и стиль с сумкой для ноутбуков Barn&Hollis — это идеальный аксессуар для защиты вашего устройства в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Barn&Hollis для APPLE MacBook Air 13 Matte Case Dark Blue УТ000026913 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1070 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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