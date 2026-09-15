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Сумка для ноутбука 14" PORTCASE KCB-164 Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для ноутбука 14" PORTCASE KCB-164 Blue

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Сумка для ноутбука 14&quot; PORTCASE KCB-164 Blue
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
синтетика
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
1 210 руб.  1 580 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 558032
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сумка для ноутбука 14" PORTCASE KCB-164 Blue
1 210 руб. -23%
1 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Portcase
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
14
Материал
синтетика
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, г.
600

Описание товара Сумка для ноутбука 14" PORTCASE KCB-164 Blue

Сумка PORTCASE KCB-164 станет отличным приобретением для ноутбука с небольшой диагональю экрана – до 13.3 дюймов. Модель со строгим серым дизайном станет уместным дополнением любого вашего образа и обеспечит комфорт при транспортировке портативного компьютера. Для изготовления сумки используется полиэстер – предпочтение этому материалу было отдано из-за его износостойкости, хорошей устойчивости к ультрафиолету и легкой очистки от загрязнений. Для хранения ноутбука в сумке PORTCASE KCB-164 предусмотрено внутреннее отделение, застегивающееся на молнию. Также имеется внешний карман, который идеально подходит для мышки, адаптера питания, документов и письменных принадлежностей. Модель укомплектована регулируемым по длине плечевым ремнем с прорезиненной вставкой.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 14" PORTCASE KCB-164 Blue




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Характеристики
Бренд
Portcase
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
14
Материал
синтетика
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка PORTCASE KCB-164 станет отличным приобретением для ноутбука с небольшой диагональю экрана – до 13.3 дюймов. Модель со строгим серым дизайном станет уместным дополнением любого вашего образа и обеспечит комфорт при транспортировке портативного компьютера. Для изготовления сумки используется полиэстер – предпочтение этому материалу было отдано из-за его износостойкости, хорошей устойчивости к ультрафиолету и легкой очистки от загрязнений. Для хранения ноутбука в сумке PORTCASE KCB-164 предусмотрено внутреннее отделение, застегивающееся на молнию. Также имеется внешний карман, который идеально подходит для мышки, адаптера питания, документов и письменных принадлежностей. Модель укомплектована регулируемым по длине плечевым ремнем с прорезиненной вставкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сумка для ноутбука 14" PORTCASE KCB-164 Blue - по цене 1210 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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