Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Grey
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Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%1 150 руб. 1 820 руб.
В наличии
Код товара: 558018
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 150 руб. -37%
1 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, г.
520
Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Grey
Сумка Continent CC-211 предназначена для безопасного ношения 15.6-дюймового ноутбука и необходимых принадлежностей к нему. Основное отделение разделено на отсеки, а для размещения канцелярии и мелочей предусмотрен дополнительный карман на молнии. Благодаря плотным вставкам на внутренних стенках обеспечивается надежная защита техники от загрязнений, царапин, влаги и прочих воздействий. Две ручки и плечевой ремень позволяют с комфортом транспортировать технику. Выполненная из полиэстера в классической расцветке, сумка Continent CC-211 характеризуется практичностью и надежностью.
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Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Сумка Continent CC-211 предназначена для безопасного ношения 15.6-дюймового ноутбука и необходимых принадлежностей к нему. Основное отделение разделено на отсеки, а для размещения канцелярии и мелочей предусмотрен дополнительный карман на молнии. Благодаря плотным вставкам на внутренних стенках обеспечивается надежная защита техники от загрязнений, царапин, влаги и прочих воздействий. Две ручки и плечевой ремень позволяют с комфортом транспортировать технику. Выполненная из полиэстера в классической расцветке, сумка Continent CC-211 характеризуется практичностью и надежностью.
Купить Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Grey - по цене 1150 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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