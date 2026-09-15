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Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-100 BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-100 BK

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Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-100 BK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 130 руб.  1 770 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569485
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-100 BK
1 130 руб. -36%
1 770 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15,6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х2
Вес, г.
750

Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-100 BK

Чтобы всегда оставаться на связи и не терять ни минуты компьютер должен быть под рукой. Для удобства транспортировки и хранения ноутбука с диагональю до 15,6 дюймов используйте удобную и стильную сумку Continent (CC-100 BK) серии Basic. Аксессуар выполнен прочного полиэстра, который защитит содержимое сумки от повреждений. Жесткий каркас обеспечивают дополнительную защиту содержимого. Регулируемый ремень можно использовать чтобы носить аксессуар на плече или отстегнуть его вовсе и использовать сумку как портфель. Вы можете носить с собой не только гаджет, но и документы или папки для бумаг формата А4 и больше. В боковом кармане на липучке удобно носить все необходимые для работы аксессуары -мышка, коврик, жесткий диск и зарядный кабель и т.д.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-100 BK




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Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15,6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чтобы всегда оставаться на связи и не терять ни минуты компьютер должен быть под рукой. Для удобства транспортировки и хранения ноутбука с диагональю до 15,6 дюймов используйте удобную и стильную сумку Continent (CC-100 BK) серии Basic. Аксессуар выполнен прочного полиэстра, который защитит содержимое сумки от повреждений. Жесткий каркас обеспечивают дополнительную защиту содержимого. Регулируемый ремень можно использовать чтобы носить аксессуар на плече или отстегнуть его вовсе и использовать сумку как портфель. Вы можете носить с собой не только гаджет, но и документы или папки для бумаг формата А4 и больше. В боковом кармане на липучке удобно носить все необходимые для работы аксессуары -мышка, коврик, жесткий диск и зарядный кабель и т.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-100 BK - по цене 1130 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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