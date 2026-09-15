Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-100 BK
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Характеристики
Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-100 BK
Чтобы всегда оставаться на связи и не терять ни минуты компьютер должен быть под рукой. Для удобства транспортировки и хранения ноутбука с диагональю до 15,6 дюймов используйте удобную и стильную сумку Continent (CC-100 BK) серии Basic. Аксессуар выполнен прочного полиэстра, который защитит содержимое сумки от повреждений. Жесткий каркас обеспечивают дополнительную защиту содержимого. Регулируемый ремень можно использовать чтобы носить аксессуар на плече или отстегнуть его вовсе и использовать сумку как портфель. Вы можете носить с собой не только гаджет, но и документы или папки для бумаг формата А4 и больше. В боковом кармане на липучке удобно носить все необходимые для работы аксессуары -мышка, коврик, жесткий диск и зарядный кабель и т.д.
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