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Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-201 GA Серая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-201 GA Серая

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Сумка для ноутбука Continent 15.6&quot; CC-201 GA Серая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 230 руб.  1 640 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 214937
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-201 GA Серая
1 230 руб. -25%
1 640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
12.6
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х6
Вес, г.
520

Описание товара Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-201 GA Серая

Одно из немногих предложений на современном рынке, которое выделяется не цветовой гаммой или другими принципами оформления, а материалами изготовления. Нейлон дополняется полиэстером, что только положительно влияет и на износостойкость чехла, и на его функциональность. В частности стоит отметить, что вес самого устройства значительно ниже, нежели у большинства конкурентов.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-201 GA Серая




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Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
12.6
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Одно из немногих предложений на современном рынке, которое выделяется не цветовой гаммой или другими принципами оформления, а материалами изготовления. Нейлон дополняется полиэстером, что только положительно влияет и на износостойкость чехла, и на его функциональность. В частности стоит отметить, что вес самого устройства значительно ниже, нежели у большинства конкурентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-201 GA Серая - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1230 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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