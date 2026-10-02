Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-201 GA Серая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%1 230 руб. 1 640 руб.
В наличии
Код товара: 214937
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 230 руб. -25%
1 640 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
12.6
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х6
Вес, г.
520
Описание товара Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-201 GA Серая
Одно из немногих предложений на современном рынке, которое выделяется не цветовой гаммой или другими принципами оформления, а материалами изготовления. Нейлон дополняется полиэстером, что только положительно влияет и на износостойкость чехла, и на его функциональность. В частности стоит отметить, что вес самого устройства значительно ниже, нежели у большинства конкурентов.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 180 руб. 1 960 руб.295 руб. в СплитСумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448)
-
В наличииЦена 1 190 руб. 1 870 руб.298 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Acer LS series OBG202, черный
-
В наличииЦена 1 210 руб. 1 830 руб.303 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Blue
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитСумка для ноутбука 14" PORTCASE KCB-164 Grey
-
В наличииЦена 1 220 руб. 1 920 руб.305 руб. в СплитЧехол Riva 7705 для ноутбука 15.6" черный полиэстер
-
В наличииЦена 1 260 руб. 1 630 руб.315 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Grey
-
В наличииЦена 1 270 руб. 1 450 руб.318 руб. в СплитСумка Continent 15.6" CC-211 Black
-
В наличииЦена 1 270 руб. 1 740 руб.318 руб. в СплитСумка Continent 15.6" CC-212 Black
-
В наличииЦена 1 270 руб. 1 680 руб.318 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" PORTCASE KCB-161 Black
-
В наличииЦена 1 280 руб. 1 760 руб.320 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Black
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Continent CC-212 Blue
-
В наличииЦена 1 350 руб. 1 870 руб.338 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Black
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
12.6
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Одно из немногих предложений на современном рынке, которое выделяется не цветовой гаммой или другими принципами оформления, а материалами изготовления. Нейлон дополняется полиэстером, что только положительно влияет и на износостойкость чехла, и на его функциональность. В частности стоит отметить, что вес самого устройства значительно ниже, нежели у большинства конкурентов.
Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-201 GA Серая - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1230 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-201 GA Серая