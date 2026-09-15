Сумка для ноутбука UGREEN LP437-50337 Gray (50337)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сумка для ноутбука UGREEN LP437-50337 Gray (50337)
Сумка Ugreen для ноутбука 14-14.9 – это удобная и стильная сумка, которая станет незаменимой частью вашего повседневного образа. Изготовленная из качественных материалов, она обеспечивает надежную защиту вашего ноутбука от повреждений и внешних воздействий. Сумка состоит из трех слоев, что обеспечивает высокий уровень защиты от влаги и затопления водой. Внешний слой защищает ноутбук от влаги, средний слой из амортизирующей пены обеспечивает дополнительную защиту, а внутренняя подкладка из мягкого материала защищает корпус от царапин. Сумка оснащена одним отделением для ноутбука и несколькими карманами для хранения мелких предметов, таких как ключи, телефон, зарядное устройство, наушники, флешки и кошелек. Сумка оснащена двумя ручками для комфортного ношения, а также имеет защиту от воды, что делает ее отличным выбором для использования в различных погодных условиях.
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