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Сумка для ноутбука UGREEN LP437-50337 Gray (50337) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для ноутбука UGREEN LP437-50337 Gray (50337)

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Сумка для ноутбука UGREEN LP437-50337 Gray (50337) - фото 1
Сумка для ноутбука UGREEN LP437-50337 Gray (50337) - фото 2
Сумка для ноутбука UGREEN LP437-50337 Gray (50337) - фото 3
Сумка для ноутбука UGREEN LP437-50337 Gray (50337) - фото 4
Сумка для ноутбука UGREEN LP437-50337 Gray (50337) - фото 5
Сумка для ноутбука UGREEN LP437-50337 Gray (50337) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
текстиль
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
14.9
Ручка для переноски
да
Цвет
серый
  • Сумка для ноутбука UGREEN LP437-50337 Gray (50337) - фото 1
  • Сумка для ноутбука UGREEN LP437-50337 Gray (50337) - фото 2
  • Сумка для ноутбука UGREEN LP437-50337 Gray (50337) - фото 3
  • Сумка для ноутбука UGREEN LP437-50337 Gray (50337) - фото 4
  • Сумка для ноутбука UGREEN LP437-50337 Gray (50337) - фото 5
  • Сумка для ноутбука UGREEN LP437-50337 Gray (50337) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 150 руб.  1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656728
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
текстиль
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
14.9
Ручка для переноски
да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х11
Вес, г.
310

Описание товара Сумка для ноутбука UGREEN LP437-50337 Gray (50337)

Сумка Ugreen для ноутбука 14-14.9 – это удобная и стильная сумка, которая станет незаменимой частью вашего повседневного образа. Изготовленная из качественных материалов, она обеспечивает надежную защиту вашего ноутбука от повреждений и внешних воздействий. Сумка состоит из трех слоев, что обеспечивает высокий уровень защиты от влаги и затопления водой. Внешний слой защищает ноутбук от влаги, средний слой из амортизирующей пены обеспечивает дополнительную защиту, а внутренняя подкладка из мягкого материала защищает корпус от царапин. Сумка оснащена одним отделением для ноутбука и несколькими карманами для хранения мелких предметов, таких как ключи, телефон, зарядное устройство, наушники, флешки и кошелек. Сумка оснащена двумя ручками для комфортного ношения, а также имеет защиту от воды, что делает ее отличным выбором для использования в различных погодных условиях.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука UGREEN LP437-50337 Gray (50337)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
текстиль
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
14.9
Ручка для переноски
да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Ugreen для ноутбука 14-14.9 – это удобная и стильная сумка, которая станет незаменимой частью вашего повседневного образа. Изготовленная из качественных материалов, она обеспечивает надежную защиту вашего ноутбука от повреждений и внешних воздействий. Сумка состоит из трех слоев, что обеспечивает высокий уровень защиты от влаги и затопления водой. Внешний слой защищает ноутбук от влаги, средний слой из амортизирующей пены обеспечивает дополнительную защиту, а внутренняя подкладка из мягкого материала защищает корпус от царапин. Сумка оснащена одним отделением для ноутбука и несколькими карманами для хранения мелких предметов, таких как ключи, телефон, зарядное устройство, наушники, флешки и кошелек. Сумка оснащена двумя ручками для комфортного ношения, а также имеет защиту от воды, что делает ее отличным выбором для использования в различных погодных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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