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Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Black

3 Отзывы
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Сумка для ноутбука Continent 15.6&quot; CC-012 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 350 руб.  1 870 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 214933
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Black
1 350 руб. -28%
1 870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х5
Вес, кг.
6

Описание товара Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Black

Хорошее решение для применения. Ноутбук помещается в специальное отделение. Он надежно фиксируется внутри, не будет смещаться в процессе переноски. Сумка оснащается двумя ручками. Нагрузка равномерно распределяется между ними, обеспечивается надежность этих элементов. Модель вместительная. В нее можно положить ультрабук, применяемый для работы, или габаритное геймерское решение.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Black

Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Ильнар Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая сумка, ручки прошиты.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Вячеслав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Подошла на 16 дюймовый ноут,-хорошая сумка
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2024
Артур П.

Достоинства:


Комментарий:
внешне выглядит красиво, плотный материал, внутри мягкая- защита от ударов есть.поместился ноутбук на 16 диагональ



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Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Хорошее решение для применения. Ноутбук помещается в специальное отделение. Он надежно фиксируется внутри, не будет смещаться в процессе переноски. Сумка оснащается двумя ручками. Нагрузка равномерно распределяется между ними, обеспечивается надежность этих элементов. Модель вместительная. В нее можно положить ультрабук, применяемый для работы, или габаритное геймерское решение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Ильнар Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая сумка, ручки прошиты.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Вячеслав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Подошла на 16 дюймовый ноут,-хорошая сумка
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2024
Артур П.

Достоинства:


Комментарий:
внешне выглядит красиво, плотный материал, внутри мягкая- защита от ударов есть.поместился ноутбук на 16 диагональ


Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Black - этот товар вы можете купить по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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