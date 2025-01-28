Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%1 350 руб. 1 870 руб.
В наличии
Код товара: 214933
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 350 руб. -28%
1 870 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х5
Вес, кг.
6
Описание товара Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Black
Хорошее решение для применения. Ноутбук помещается в специальное отделение. Он надежно фиксируется внутри, не будет смещаться в процессе переноски. Сумка оснащается двумя ручками. Нагрузка равномерно распределяется между ними, обеспечивается надежность этих элементов. Модель вместительная. В нее можно положить ультрабук, применяемый для работы, или габаритное геймерское решение.
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Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Хорошее решение для применения. Ноутбук помещается в специальное отделение. Он надежно фиксируется внутри, не будет смещаться в процессе переноски. Сумка оснащается двумя ручками. Нагрузка равномерно распределяется между ними, обеспечивается надежность этих элементов. Модель вместительная. В нее можно положить ультрабук, применяемый для работы, или габаритное геймерское решение.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая сумка, ручки прошиты.
Достоинства:
Комментарий:
Подошла на 16 дюймовый ноут,-хорошая сумка
Достоинства:
Комментарий:
внешне выглядит красиво, плотный материал, внутри мягкая- защита от ударов есть.поместился ноутбук на 16 диагональ
Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Black - этот товар вы можете купить по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Black
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая сумка, ручки прошиты.
Достоинства:
Комментарий:
Подошла на 16 дюймовый ноут,-хорошая сумка
Достоинства:
Комментарий:
внешне выглядит красиво, плотный материал, внутри мягкая- защита от ударов есть.поместился ноутбук на 16 диагональ