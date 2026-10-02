Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3" красный полиэстер
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Характеристики
Описание товара Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3" красный полиэстер
Сумка для ноутбуков Riva – это стильное и практичное решение для защиты и удобной транспортировки вашего ноутбука с диагональю экрана 13.3 дюйма. Этот аксессуар от бренда Riva сочетает в себе высокое качество материалов и модный дизайн, что делает его идеальным выбором для современных и активных пользователей. Сумка разработана с учетом всех необходимых требований для комфортного использования. Она оснащена мягким отделением, которое надежно защищает ноутбук от ударов и царапин, а также несколькими дополнительными карманами для хранения необходимых аксессуаров, таких как зарядное устройство, мышь или документы. Удобные ручки позволяют легко переносить сумку в руках, а съемный наплечный ремень обеспечивает дополнительный комфорт при длительных перемещениях. Модель выполнена из прочных материалов, которые гарантируют долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Сумка для ноутбуков Riva идеально подходит как для ежедневного использования, так и для деловых поездок, помогая вам оставаться мобильным и организованным в любой ситуации.
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