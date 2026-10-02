Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GA Серая
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%1 570 руб. 1 970 руб.
В наличии
Код товара: 214939
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 570 руб. -20%
1 970 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х5
Вес, г.
610
Описание товара Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GA Серая
Станет незаменимым помощником в дороге, если чам необходимо будет взять с собой ноутбук. Стильный дизайн и высокое качество обязательно вам понравятся. Вы сможете не беспокоиться о сохранности вашего ноутбука, так как она защитит его от царапин и пыли.
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Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Станет незаменимым помощником в дороге, если чам необходимо будет взять с собой ноутбук. Стильный дизайн и высокое качество обязательно вам понравятся. Вы сможете не беспокоиться о сохранности вашего ноутбука, так как она защитит его от царапин и пыли.
Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GA Серая - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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