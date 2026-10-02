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Сумка Defender для ноутбука Shiny 15-16" черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка Defender для ноутбука Shiny 15-16" черный

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Сумка Defender для ноутбука Shiny 15-16&quot; черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
730 руб.  1 090 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 254322
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сумка Defender для ноутбука Shiny 15-16" черный
730 руб. -33%
1 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х3
Вес, г.
800

Описание товара Сумка Defender для ноутбука Shiny 15-16" черный

Сумка Defender для ноутбука Shiny 15-16" черный

Отзывы о товаре Сумка Defender для ноутбука Shiny 15-16" черный




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Defender для ноутбука Shiny 15-16" черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка Defender для ноутбука Shiny 15-16" черный - купить по цене 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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