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Сумка для ноутбука 15.6" Defender SOLID GREY (26088) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для ноутбука 15.6" Defender SOLID GREY (26088)

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Сумка для ноутбука 15.6&quot; Defender SOLID GREY (26088) - фото 1
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Defender SOLID GREY (26088) - фото 2
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Defender SOLID GREY (26088) - фото 3
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Defender SOLID GREY (26088) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Defender SOLID GREY (26088) - фото 1
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Defender SOLID GREY (26088) - фото 2
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Defender SOLID GREY (26088) - фото 3
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Defender SOLID GREY (26088) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 040 руб.  1 840 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650979
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сумка для ноутбука 15.6" Defender SOLID GREY (26088)
1 040 руб. -43%
1 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х4
Вес, г.
370

Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Defender SOLID GREY (26088)

Представленная вашему вниманию сумка создана компанией Defender и позволит надёжно защитить ваш ноутбук от повреждений и облегчит его переноску. Сумка Defender изготовлена из качественных тканевых материалов отличающихся высокой прочностью. Материал, использованный при изготовлении сумки - PU кожа. Сумка имеет достаточно большие размеры, что позволяет переносить в ней ноутбуки с диагональю до 15.6 дюймов. Сумка Defender оснащена ручками для переноски и плечевым ремнём. Материал: PU кожа. Всё это несомненно позволит вам более удобно переносить ваш ноутбук и сделает его в полной мере мобильным устройством. Внутри сумки предусмотрены места для хранения ноутбука, зарядного устройства, письменных принадлежностей и документов. Сумка для ноутбука выглядит современной и стильной. Её интересный дизайн оценят многие. Благодаря чему она с успехом может выполнить роль модного аксессуара способного подчеркнуть стиль владельца. Прочность, интересный дизайн, удобство, комфорт. Всё это сумка для ноутбуков Defender.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 15.6" Defender SOLID GREY (26088)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Описание
Представленная вашему вниманию сумка создана компанией Defender и позволит надёжно защитить ваш ноутбук от повреждений и облегчит его переноску. Сумка Defender изготовлена из качественных тканевых материалов отличающихся высокой прочностью. Материал, использованный при изготовлении сумки - PU кожа. Сумка имеет достаточно большие размеры, что позволяет переносить в ней ноутбуки с диагональю до 15.6 дюймов. Сумка Defender оснащена ручками для переноски и плечевым ремнём. Материал: PU кожа. Всё это несомненно позволит вам более удобно переносить ваш ноутбук и сделает его в полной мере мобильным устройством. Внутри сумки предусмотрены места для хранения ноутбука, зарядного устройства, письменных принадлежностей и документов. Сумка для ноутбука выглядит современной и стильной. Её интересный дизайн оценят многие. Благодаря чему она с успехом может выполнить роль модного аксессуара способного подчеркнуть стиль владельца. Прочность, интересный дизайн, удобство, комфорт. Всё это сумка для ноутбуков Defender.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для ноутбука 15.6" Defender SOLID GREY (26088) - стоимость товара 1040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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