Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер, текстиль
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
7.9
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%1 130 руб. 1 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656730
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер, текстиль
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
7.9
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х6
Вес, г.
220
Описание товара Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147)
Духслойный компактный кейс для хранения электроники, проводов и мелких аксессуаров.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер, текстиль
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
7.9
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Духслойный компактный кейс для хранения электроники, проводов и мелких аксессуаров.
Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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