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Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147)

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Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) - фото 1
Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) - фото 2
Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) - фото 3
Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) - фото 4
Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) - фото 5
Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) - фото 6
Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) - фото 7
Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) - фото 8
Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер, текстиль
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
7.9
Цвет
серый
  • Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) - фото 1
  • Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) - фото 2
  • Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) - фото 3
  • Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) - фото 4
  • Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) - фото 5
  • Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) - фото 6
  • Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) - фото 7
  • Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) - фото 8
  • Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 130 руб.  1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656730
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер, текстиль
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
7.9
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х6
Вес, г.
220

Описание товара Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147)

Духслойный компактный кейс для хранения электроники, проводов и мелких аксессуаров.

Отзывы о товаре Сумка-органайзер UGREEN LP139-50147 Gray (50147)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер, текстиль
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
7.9
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Духслойный компактный кейс для хранения электроники, проводов и мелких аксессуаров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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