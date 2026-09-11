Сумка для ноутбука 15.6" PORTCASE KCB-161 Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" PORTCASE KCB-161 Black
Представленная вашему вниманию сумка создана компанией Portcase и позволит надёжно защитить ваш ноутбук от повреждений и облегчит его переноску. Сумка Portcase изготовлена из качественных тканевых материалов отличающихся высокой прочностью. Материал, использованный при изготовлении сумки - нейлон. Сумка имеет достаточно большие размеры, что позволяет переносить в ней ноутбуки с диагональю до 15.6 дюймов. Сумка Portcase оснащена ручками для переноски и плечевым ремнём. Всё это несомненно позволит вам более удобно переносить ваш ноутбук и сделает его в полной мере мобильным устройством. Внутри сумки предусмотрены места для хранения ноутбука, зарядного устройства, письменных принадлежностей и документов. Стоит отметить и интересный дизайн сумки для ноутбуков Portcase благодаря чему она с успехом выполнить роль модного аксессуара способного подчеркнуть стиль владельца. Прочность, интересный дизайн, удобство, комфорт. Всё это сумка для ноутбуков Portcase купить которую выгодно вы можете в нашем интернет-магазине.
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