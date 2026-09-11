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Сумка для ноутбука 15.6" PORTCASE KCB-161 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для ноутбука 15.6" PORTCASE KCB-161 Black

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Сумка для ноутбука 15.6&quot; PORTCASE KCB-161 Black - фото 1
Сумка для ноутбука 15.6&quot; PORTCASE KCB-161 Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
синтетика
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; PORTCASE KCB-161 Black - фото 1
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; PORTCASE KCB-161 Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 220 руб.  1 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 558031
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Характеристики

Бренд
Portcase
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
синтетика
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, г.
524

Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" PORTCASE KCB-161 Black

Представленная вашему вниманию сумка создана компанией Portcase и позволит надёжно защитить ваш ноутбук от повреждений и облегчит его переноску. Сумка Portcase изготовлена из качественных тканевых материалов отличающихся высокой прочностью. Материал, использованный при изготовлении сумки - нейлон. Сумка имеет достаточно большие размеры, что позволяет переносить в ней ноутбуки с диагональю до 15.6 дюймов. Сумка Portcase оснащена ручками для переноски и плечевым ремнём. Всё это несомненно позволит вам более удобно переносить ваш ноутбук и сделает его в полной мере мобильным устройством. Внутри сумки предусмотрены места для хранения ноутбука, зарядного устройства, письменных принадлежностей и документов. Стоит отметить и интересный дизайн сумки для ноутбуков Portcase благодаря чему она с успехом выполнить роль модного аксессуара способного подчеркнуть стиль владельца. Прочность, интересный дизайн, удобство, комфорт. Всё это сумка для ноутбуков Portcase купить которую выгодно вы можете в нашем интернет-магазине.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 15.6" PORTCASE KCB-161 Black




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Характеристики
Бренд
Portcase
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
синтетика
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Представленная вашему вниманию сумка создана компанией Portcase и позволит надёжно защитить ваш ноутбук от повреждений и облегчит его переноску. Сумка Portcase изготовлена из качественных тканевых материалов отличающихся высокой прочностью. Материал, использованный при изготовлении сумки - нейлон. Сумка имеет достаточно большие размеры, что позволяет переносить в ней ноутбуки с диагональю до 15.6 дюймов. Сумка Portcase оснащена ручками для переноски и плечевым ремнём. Всё это несомненно позволит вам более удобно переносить ваш ноутбук и сделает его в полной мере мобильным устройством. Внутри сумки предусмотрены места для хранения ноутбука, зарядного устройства, письменных принадлежностей и документов. Стоит отметить и интересный дизайн сумки для ноутбуков Portcase благодаря чему она с успехом выполнить роль модного аксессуара способного подчеркнуть стиль владельца. Прочность, интересный дизайн, удобство, комфорт. Всё это сумка для ноутбуков Portcase купить которую выгодно вы можете в нашем интернет-магазине.
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Отзывы


Сумка для ноутбука 15.6" PORTCASE KCB-161 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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