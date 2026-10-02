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Сумка Riva 8135 для ноутбука 15.6" черный полиуретан/полиэстер (8135 BLACK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка Riva 8135 для ноутбука 15.6" черный полиуретан/полиэстер (8135 BLACK)

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Сумка Riva 8135 для ноутбука 15.6&quot; черный полиуретан/полиэстер (8135 BLACK) - фото 1
Сумка Riva 8135 для ноутбука 15.6&quot; черный полиуретан/полиэстер (8135 BLACK) - фото 2
Сумка Riva 8135 для ноутбука 15.6&quot; черный полиуретан/полиэстер (8135 BLACK) - фото 3
Сумка Riva 8135 для ноутбука 15.6&quot; черный полиуретан/полиэстер (8135 BLACK) - фото 4
Сумка Riva 8135 для ноутбука 15.6&quot; черный полиуретан/полиэстер (8135 BLACK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
16.5
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
  • Сумка Riva 8135 для ноутбука 15.6&quot; черный полиуретан/полиэстер (8135 BLACK) - фото 1
  • Сумка Riva 8135 для ноутбука 15.6&quot; черный полиуретан/полиэстер (8135 BLACK) - фото 2
  • Сумка Riva 8135 для ноутбука 15.6&quot; черный полиуретан/полиэстер (8135 BLACK) - фото 3
  • Сумка Riva 8135 для ноутбука 15.6&quot; черный полиуретан/полиэстер (8135 BLACK) - фото 4
  • Сумка Riva 8135 для ноутбука 15.6&quot; черный полиуретан/полиэстер (8135 BLACK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
3 780 руб.  4 840 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 324364
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка Riva 8135 для ноутбука 15.6" черный полиуретан/полиэстер (8135 BLACK)
3 780 руб. -22%
4 840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Riva
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
16.5
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
933

Описание товара Сумка Riva 8135 для ноутбука 15.6" черный полиуретан/полиэстер (8135 BLACK)

Сумка Riva 8135 изготовлена из полиэстера, полиуретана и искусственной кожи черного цвета. Выглядит сумка очень эффектно, однако это не единственное ее достоинство. Главное преимущество модели заключается в том, что она безупречно оберегает доверенный ей ноутбук с диагональю до 15.6 дюйма от воздействия агрессивных внешних факторов, дождя, снега и грязи. Riva 8135 обладает удобными ручками для переноски и наплечным ремнем. Сумочка оснащена внутренними кармашками для документов, необходимых мелочей и внешним отделением для документов на молнии. Вес сумки в 795 граммов сочетается с ее размерами 29.5x41x6.5 см.

Отзывы о товаре Сумка Riva 8135 для ноутбука 15.6" черный полиуретан/полиэстер (8135 BLACK)




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Характеристики
Бренд
Riva
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
16.5
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Riva 8135 изготовлена из полиэстера, полиуретана и искусственной кожи черного цвета. Выглядит сумка очень эффектно, однако это не единственное ее достоинство. Главное преимущество модели заключается в том, что она безупречно оберегает доверенный ей ноутбук с диагональю до 15.6 дюйма от воздействия агрессивных внешних факторов, дождя, снега и грязи. Riva 8135 обладает удобными ручками для переноски и наплечным ремнем. Сумочка оснащена внутренними кармашками для документов, необходимых мелочей и внешним отделением для документов на молнии. Вес сумки в 795 граммов сочетается с ее размерами 29.5x41x6.5 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка Riva 8135 для ноутбука 15.6" черный полиуретан/полиэстер (8135 BLACK) – стоимость товара 3780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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