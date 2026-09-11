Сумка для ноутбука 14" PORTCASE KCB-164 Grey
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Характеристики
Описание товара Сумка для ноутбука 14" PORTCASE KCB-164 Grey
Сумка PORTCASE KCB-164 станет отличным приобретением для ноутбука с небольшой диагональю экрана – до 13.3 дюймов. Модель со строгим серым дизайном станет уместным дополнением любого вашего образа и обеспечит комфорт при транспортировке портативного компьютера. Для изготовления сумки используется полиэстер – предпочтение этому материалу было отдано из-за его износостойкости, хорошей устойчивости к ультрафиолету и легкой очистки от загрязнений. Для хранения ноутбука в сумке PORTCASE KCB-164 предусмотрено внутреннее отделение, застегивающееся на молнию. Также имеется внешний карман, который идеально подходит для мышки, адаптера питания, документов и письменных принадлежностей. Модель укомплектована регулируемым по длине плечевым ремнем с прорезиненной вставкой.
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