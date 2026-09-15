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Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 GR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 GR

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Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 1
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 2
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 3
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 4
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 5
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 6
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 7
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 8
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 1
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 2
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 3
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 4
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 5
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 6
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 7
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 8
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
1 720 руб.  2 210 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 558021
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 GR
1 720 руб. -22%
2 210 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, г.
700

Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 GR

Сумка для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 15 дюймов. Выполнена из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 GR




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Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 15 дюймов. Выполнена из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 GR - по цене 1720 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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