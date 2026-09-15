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Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-892 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-892

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Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-892 - фото 1
Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-892 - фото 2
Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-892 - фото 3
Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-892 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
синтетика
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
  • Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-892 - фото 1
  • Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-892 - фото 2
  • Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-892 - фото 3
  • Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-892 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
3 520 руб.  4 220 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 558008
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-892
3 520 руб. -17%
4 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
17.3
Материал
синтетика
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, г.
900

Описание товара Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-892

Отделение для компьютера с двойным ремнем и мягкой перегородкой. Внутренние карманы для бумаг, компакт-дисков, визиток, карточек и письменных принадлежностей. Большое отделение с внутренними карманами для папок с бумагами, запирается на молнию. Внешний передний карман на молнии. Внешний угловой карман на молнии для цифровых устройств. Внешний задний карман на молнии.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-892




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
17.3
Материал
синтетика
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Отделение для компьютера с двойным ремнем и мягкой перегородкой. Внутренние карманы для бумаг, компакт-дисков, визиток, карточек и письменных принадлежностей. Большое отделение с внутренними карманами для папок с бумагами, запирается на молнию. Внешний передний карман на молнии. Внешний угловой карман на молнии для цифровых устройств. Внешний задний карман на молнии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-892 - по цене 3520 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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