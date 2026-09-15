Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб.
В наличии
Код товара: 661111
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х4
Вес, кг.
1
Описание товара Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006
Городской рюкзак. Стильный дизайн. Вмещает небольшой ноутбук и прочие аксессуары. Выполнен из прочного, практичного устойчивого к влаге материала.
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Бренд
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Городской рюкзак. Стильный дизайн. Вмещает небольшой ноутбук и прочие аксессуары. Выполнен из прочного, практичного устойчивого к влаге материала.
Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006 - данный товар вы можете купить по цене 1680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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