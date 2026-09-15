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Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PON-262NV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PON-262NV

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Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PON-262NV - фото 1
Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PON-262NV - фото 2
Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PON-262NV - фото 3
Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PON-262NV - фото 4
Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PON-262NV - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
  • Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PON-262NV - фото 1
  • Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PON-262NV - фото 2
  • Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PON-262NV - фото 3
  • Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PON-262NV - фото 4
  • Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PON-262NV - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
2 340 руб.  2 510 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 558011
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PON-262NV
2 340 руб. -7%
2 510 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SUMDEX
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х2
Вес, г.
690

Описание товара Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PON-262NV

Рюкзак для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 15 дюймов. Выполнен из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.

Отзывы о товаре Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PON-262NV




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Характеристики
Бренд
SUMDEX
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 15 дюймов. Выполнен из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PON-262NV - по цене 2340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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