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Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PJN-301BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PJN-301BK

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Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PJN-301BK - фото 1
Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PJN-301BK - фото 2
Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PJN-301BK - фото 3
Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PJN-301BK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
  • Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PJN-301BK - фото 1
  • Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PJN-301BK - фото 2
  • Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PJN-301BK - фото 3
  • Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PJN-301BK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
3 440 руб.  5 140 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 558003
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PJN-301BK
3 440 руб. -33%
5 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SUMDEX
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х2
Вес, кг.
1.4

Описание товара Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PJN-301BK

Sumdex PJN-301 - современный рюкзак с отделением для ноутбука. Предусмотрены боковые карманы-сетки, боковые стяжки, дышащая спинка и выход USB. Рюкзак изготовлен из прочного нейлона, рассчитанного на частое и интенсивное использование. Все застежки отличаются высоким качеством материалов и исполнения, а также продуманы с точки зрения эргономики и стиля. Для переноски рюкзака в руках предусмотрена усиленная верхняя ручка.

Отзывы о товаре Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PJN-301BK




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SUMDEX
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Sumdex PJN-301 - современный рюкзак с отделением для ноутбука. Предусмотрены боковые карманы-сетки, боковые стяжки, дышащая спинка и выход USB. Рюкзак изготовлен из прочного нейлона, рассчитанного на частое и интенсивное использование. Все застежки отличаются высоким качеством материалов и исполнения, а также продуманы с точки зрения эргономики и стиля. Для переноски рюкзака в руках предусмотрена усиленная верхняя ручка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PJN-301BK - по цене 3440 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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