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Сумка Piquadro Black Square 15", коричневая CA2849B3/TM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка Piquadro Black Square 15", коричневая CA2849B3/TM

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Сумка Piquadro Black Square 15&quot;, коричневая CA2849B3/TM - фото 1
Сумка Piquadro Black Square 15&quot;, коричневая CA2849B3/TM - фото 2
Сумка Piquadro Black Square 15&quot;, коричневая CA2849B3/TM - фото 3
Сумка Piquadro Black Square 15&quot;, коричневая CA2849B3/TM - фото 4
Сумка Piquadro Black Square 15&quot;, коричневая CA2849B3/TM - фото 5
Сумка Piquadro Black Square 15&quot;, коричневая CA2849B3/TM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
натуральная кожа, полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
коричневый
  • Сумка Piquadro Black Square 15&quot;, коричневая CA2849B3/TM - фото 1
  • Сумка Piquadro Black Square 15&quot;, коричневая CA2849B3/TM - фото 2
  • Сумка Piquadro Black Square 15&quot;, коричневая CA2849B3/TM - фото 3
  • Сумка Piquadro Black Square 15&quot;, коричневая CA2849B3/TM - фото 4
  • Сумка Piquadro Black Square 15&quot;, коричневая CA2849B3/TM - фото 5
  • Сумка Piquadro Black Square 15&quot;, коричневая CA2849B3/TM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
39 560 руб.  57 500 руб. 
Начислим 633 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569232
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка Piquadro Black Square 15", коричневая CA2849B3/TM
39 560 руб. -31%
57 500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15
Материал
натуральная кожа, полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х28х10
Вес, кг.
1.26

Описание товара Сумка Piquadro Black Square 15", коричневая CA2849B3/TM

Сумка для ноутбуков PIQUADRO - идеальное сочетание стиля и функциональности для современных пользователей. Этот аксессуар рассчитан на ноутбуки с диагональю до 15 дюймов, что делает его универсальным выбором для большинства моделей ноутбуков. Сумка оснащена удобным плечевым ремнем, который обеспечивает комфорт при длительном ношении, а также прочной ручкой для переноски, что позволяет выбрать наиболее удобный для вас способ транспортировки. Изготовленная из высококачественных материалов, сумка от Piquadro отличается долговечностью и надежной защитой вашего устройства от внешних воздействий. Элегантный дизайн, характерный для бренда Piquadro, подчеркивает ваш статус и безупречный вкус. Эта модель - идеальный выбор для деловых поездок, учебы или повседневного использования, гарантируя не только безопасность вашего ноутбука, но и удобство в эксплуатации. Независимо от обстоятельств, сумка для ноутбука PIQUADRO станет вашим надежным спутником.

Отзывы о товаре Сумка Piquadro Black Square 15", коричневая CA2849B3/TM

Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Сумка в отличном состоянии. Пришло с задержкой.. Новый год.. Не первая вещь этого бренда



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15
Материал
натуральная кожа, полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка для ноутбуков PIQUADRO - идеальное сочетание стиля и функциональности для современных пользователей. Этот аксессуар рассчитан на ноутбуки с диагональю до 15 дюймов, что делает его универсальным выбором для большинства моделей ноутбуков. Сумка оснащена удобным плечевым ремнем, который обеспечивает комфорт при длительном ношении, а также прочной ручкой для переноски, что позволяет выбрать наиболее удобный для вас способ транспортировки. Изготовленная из высококачественных материалов, сумка от Piquadro отличается долговечностью и надежной защитой вашего устройства от внешних воздействий. Элегантный дизайн, характерный для бренда Piquadro, подчеркивает ваш статус и безупречный вкус. Эта модель - идеальный выбор для деловых поездок, учебы или повседневного использования, гарантируя не только безопасность вашего ноутбука, но и удобство в эксплуатации. Независимо от обстоятельств, сумка для ноутбука PIQUADRO станет вашим надежным спутником.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Сумка в отличном состоянии. Пришло с задержкой.. Новый год.. Не первая вещь этого бренда


Сумка Piquadro Black Square 15", коричневая CA2849B3/TM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 39560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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