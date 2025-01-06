Сумка Piquadro Black Square 15", коричневая CA2849B3/TM
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Характеристики
Описание товара Сумка Piquadro Black Square 15", коричневая CA2849B3/TM
Сумка для ноутбуков PIQUADRO - идеальное сочетание стиля и функциональности для современных пользователей. Этот аксессуар рассчитан на ноутбуки с диагональю до 15 дюймов, что делает его универсальным выбором для большинства моделей ноутбуков. Сумка оснащена удобным плечевым ремнем, который обеспечивает комфорт при длительном ношении, а также прочной ручкой для переноски, что позволяет выбрать наиболее удобный для вас способ транспортировки. Изготовленная из высококачественных материалов, сумка от Piquadro отличается долговечностью и надежной защитой вашего устройства от внешних воздействий. Элегантный дизайн, характерный для бренда Piquadro, подчеркивает ваш статус и безупречный вкус. Эта модель - идеальный выбор для деловых поездок, учебы или повседневного использования, гарантируя не только безопасность вашего ноутбука, но и удобство в эксплуатации. Независимо от обстоятельств, сумка для ноутбука PIQUADRO станет вашим надежным спутником.
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Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Сумка в отличном состоянии. Пришло с задержкой.. Новый год.. Не первая вещь этого бренда
Отзывы о товаре Сумка Piquadro Black Square 15", коричневая CA2849B3/TM
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Сумка в отличном состоянии. Пришло с задержкой.. Новый год.. Не первая вещь этого бренда