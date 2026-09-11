Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA1816B2/BLU2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
натуральная кожа
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569257
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Материал
натуральная кожа
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х9
Вес, кг.
1
Описание товара Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA1816B2/BLU2
Кожаная сумка синего цвета с плечевым ремнем из коллекции Piquadro Blue Square. Имеет одно отделение, отсек для ipad и три внешних кармана на молнии. Одна из самых популярных сумок в своем размере, благодаря функциональности и дизайну.
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Бренд
Тип товара
Сумка
Материал
натуральная кожа
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Кожаная сумка синего цвета с плечевым ремнем из коллекции Piquadro Blue Square. Имеет одно отделение, отсек для ipad и три внешних кармана на молнии. Одна из самых популярных сумок в своем размере, благодаря функциональности и дизайну.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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