Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
кожа
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 574081
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Материал
кожа
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х2
Вес, кг.
1
Описание товара Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N
Кожаная сумка черного цвета с плечевым ремнем из коллекции Piquadro Blue Square. Имеет одно отделение, внутренний карман на молнии с выходом под наушники для телефона или плеера, отсек для ipad и три внешних кармана на молнии. Одна из самых популярных сумок в своем размере, благодаря функциональности и дизайну.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сумка
Материал
кожа
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кожаная сумка черного цвета с плечевым ремнем из коллекции Piquadro Blue Square. Имеет одно отделение, внутренний карман на молнии с выходом под наушники для телефона или плеера, отсек для ipad и три внешних кармана на молнии. Одна из самых популярных сумок в своем размере, благодаря функциональности и дизайну.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Достоинства:
Комментарий:
Качественная сумка, натуральная кожа. Документы внутри сумки.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сумка, хорошего качества
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество. Выбирала между двумя продавцами. Эта вызвала максимальное доверие к оригинальности.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая сумка. Кожа приятная. Пришла в пыльнике и коробке. Все целое. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Классный планшет, реальная кожа, оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Крутая сумка , оригинал, по штрих коду определяется. Качественная , кожа мягкая, фурнитура прекрасная. Размер оптимальный. Спасибо большое.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная оригинальная сумка, поставляется в фирменном мешочек и в коробке Кожа натуральная, гладкая, плотная Вся фурнитура и подклад на высшем уровне Одариваемый в полном восторге :)
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась сумка. Качество супер и удобная. Много карманов
Достоинства:
Комментарий:
Сумка оригинальная, как в магазине! Приятный запах кожи. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольны покупкой. Оригинальный товар. Упакована в пыльник и фирменную коробку.
Достоинства:
Комментарий:
Сумка Крутая!Была куплена за 13000 рублей в подарок мужу,очень понравилась!)
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший По ощущениям оригинал но не проверяла. Надеюсь мужу понравится
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сумка и премиальный бренд. Натуральная кожа с синей оконтовкой. Очень стильно. И вместительная.
Достоинства:
Комментарий:
покупаем уже третий раз, качество на высоте.
Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N
Достоинства:
Комментарий:
Качественная сумка, натуральная кожа. Документы внутри сумки.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сумка, хорошего качества
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество. Выбирала между двумя продавцами. Эта вызвала максимальное доверие к оригинальности.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая сумка. Кожа приятная. Пришла в пыльнике и коробке. Все целое. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Классный планшет, реальная кожа, оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Крутая сумка , оригинал, по штрих коду определяется. Качественная , кожа мягкая, фурнитура прекрасная. Размер оптимальный. Спасибо большое.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная оригинальная сумка, поставляется в фирменном мешочек и в коробке Кожа натуральная, гладкая, плотная Вся фурнитура и подклад на высшем уровне Одариваемый в полном восторге :)
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась сумка. Качество супер и удобная. Много карманов
Достоинства:
Комментарий:
Сумка оригинальная, как в магазине! Приятный запах кожи. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольны покупкой. Оригинальный товар. Упакована в пыльник и фирменную коробку.
Достоинства:
Комментарий:
Сумка Крутая!Была куплена за 13000 рублей в подарок мужу,очень понравилась!)
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший По ощущениям оригинал но не проверяла. Надеюсь мужу понравится
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сумка и премиальный бренд. Натуральная кожа с синей оконтовкой. Очень стильно. И вместительная.
Достоинства:
Комментарий:
покупаем уже третий раз, качество на высоте.