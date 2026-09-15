Рюкзак Moleskine Classic 15", синий ET86UBKB20
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Материал
искусственная кожа
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%17 800 руб. 25 830 руб.
В наличии
Код товара: 573986
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 800 руб. -31%
25 830 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15
Материал
искусственная кожа
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х10
Вес, г.
900
Описание товара Рюкзак Moleskine Classic 15", синий ET86UBKB20
Сумка для ноутбуков Moleskine — это стильное и практичное решение для транспортировки вашего устройства. Разработанная с учетом всех нужд современного пользователя, она подойдет для ноутбуков с диагональю до 15 дюймов. Удобство ношения обеспечивают регулируемый плечевой ремень и прочная ручка для переноски, позволяющие выбирать наиболее комфортный способ транспортировки. Сумка выполнена из качественных материалов, что гарантирует долговечность и надежную защиту вашего ноутбука от повреждений. Этот аксессуар от бренда Moleskine сочетает в себе изящество дизайна и функциональность, став отличным дополнением к вашему повседневному стилю.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15
Материал
искусственная кожа
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Сумка для ноутбуков Moleskine — это стильное и практичное решение для транспортировки вашего устройства. Разработанная с учетом всех нужд современного пользователя, она подойдет для ноутбуков с диагональю до 15 дюймов. Удобство ношения обеспечивают регулируемый плечевой ремень и прочная ручка для переноски, позволяющие выбирать наиболее комфортный способ транспортировки. Сумка выполнена из качественных материалов, что гарантирует долговечность и надежную защиту вашего ноутбука от повреждений. Этот аксессуар от бренда Moleskine сочетает в себе изящество дизайна и функциональность, став отличным дополнением к вашему повседневному стилю.
Рюкзак Moleskine Classic 15", синий ET86UBKB20 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 17800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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