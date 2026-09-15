Чехол Red Line для MacBook Pro 13" Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
пластик
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%1 820 руб. 2 670 руб.
В наличии
Код товара: 537789
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 820 руб. -32%
2 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
пластик
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, г.
30
Описание товара Чехол Red Line для MacBook Pro 13" Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495
Накладка Red Linе — это специальный аксессуар, который применяется для того, чтобы защитить ноутбук от внешнего воздействия, появления царапин. При этом пользоваться девайсом можно без ограничений, потому что доступ к разъемам остается открыт. Аксессуар состоит из двух независимых частей. При этом нижняя часть оснащена решеткой для отвода тепла и специальными ножками, которые предотвращают скольжение и обеспечивают устойчивость ноутбука.
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Бренд
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
пластик
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Накладка Red Linе — это специальный аксессуар, который применяется для того, чтобы защитить ноутбук от внешнего воздействия, появления царапин. При этом пользоваться девайсом можно без ограничений, потому что доступ к разъемам остается открыт. Аксессуар состоит из двух независимых частей. При этом нижняя часть оснащена решеткой для отвода тепла и специальными ножками, которые предотвращают скольжение и обеспечивают устойчивость ноутбука.
Чехол Red Line для MacBook Pro 13" Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495 - стоимость товара 1820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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