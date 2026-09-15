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Чехол Red Line для MacBook Pro 13" Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол Red Line для MacBook Pro 13" Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495

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Чехол Red Line для MacBook Pro 13&quot; Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495 - фото 1
Чехол Red Line для MacBook Pro 13&quot; Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495 - фото 2
Чехол Red Line для MacBook Pro 13&quot; Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495 - фото 3
Чехол Red Line для MacBook Pro 13&quot; Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495 - фото 4
Чехол Red Line для MacBook Pro 13&quot; Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495 - фото 5
Чехол Red Line для MacBook Pro 13&quot; Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
пластик
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13
Цвет
серый
  • Чехол Red Line для MacBook Pro 13&quot; Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495 - фото 1
  • Чехол Red Line для MacBook Pro 13&quot; Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495 - фото 2
  • Чехол Red Line для MacBook Pro 13&quot; Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495 - фото 3
  • Чехол Red Line для MacBook Pro 13&quot; Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495 - фото 4
  • Чехол Red Line для MacBook Pro 13&quot; Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495 - фото 5
  • Чехол Red Line для MacBook Pro 13&quot; Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
1 820 руб.  2 670 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 537789
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол Red Line для MacBook Pro 13" Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495
1 820 руб. -32%
2 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
пластик
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, г.
30

Описание товара Чехол Red Line для MacBook Pro 13" Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495

Накладка Red Linе — это специальный аксессуар, который применяется для того, чтобы защитить ноутбук от внешнего воздействия, появления царапин. При этом пользоваться девайсом можно без ограничений, потому что доступ к разъемам остается открыт. Аксессуар состоит из двух независимых частей. При этом нижняя часть оснащена решеткой для отвода тепла и специальными ножками, которые предотвращают скольжение и обеспечивают устойчивость ноутбука.

Отзывы о товаре Чехол Red Line для MacBook Pro 13" Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
пластик
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Накладка Red Linе — это специальный аксессуар, который применяется для того, чтобы защитить ноутбук от внешнего воздействия, появления царапин. При этом пользоваться девайсом можно без ограничений, потому что доступ к разъемам остается открыт. Аксессуар состоит из двух независимых частей. При этом нижняя часть оснащена решеткой для отвода тепла и специальными ножками, которые предотвращают скольжение и обеспечивают устойчивость ноутбука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Red Line для MacBook Pro 13" Japanese material ультратонкий, space grey УТ000015495 - стоимость товара 1820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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