Сумка для ноутбука Sumdex PON-111BK
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Характеристики
Описание товара Сумка для ноутбука Sumdex PON-111BK
Сумка для ноутбука Sumdex PON-111 - подойдет любому владельцу ноутбука, который много времени проводит в разъездах и заботится о безопасности компьютерного устройства во время его транспортировки. Техника размещается внутри этого изделия в вертикальном положении. Чтобы удары и тряска не влияли на целостность ноутбука, в сумке предусмотрено мягкое пенообразное наполнение. Модель выполнена в красном цвете. На данную сумку стоит обратить внимание всем владельцам ноутбуков с диагональю экрана, не превышающей 15.6 дюймов. Материалами для изготовления сумки Sumdex PON-111 RD послужили нейлон и полиэстер. Такое сочетание обеспечило готовое изделие износостойкостью и долговечностью. Даже при частой эксплуатации эта модель не утратит свой презентабельный внешний вид. Используйте входящий в комплект плечевой ремень, чтобы при перемещении с сумкой по городу она не занимала руки. Изделие оснащено застежкой-молнией.
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