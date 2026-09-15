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Сумка для ноутбука Sumdex PON-111BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для ноутбука Sumdex PON-111BK

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Сумка для ноутбука Sumdex PON-111BK - фото 1
Сумка для ноутбука Sumdex PON-111BK - фото 2
Сумка для ноутбука Sumdex PON-111BK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
синтетика
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
  • Сумка для ноутбука Sumdex PON-111BK - фото 1
  • Сумка для ноутбука Sumdex PON-111BK - фото 2
  • Сумка для ноутбука Sumdex PON-111BK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
1 800 руб.  2 080 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559584
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сумка для ноутбука Sumdex PON-111BK
1 800 руб. -13%
2 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SUMDEX
Тип товара
Сумка
Материал
синтетика
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, г.
510

Описание товара Сумка для ноутбука Sumdex PON-111BK

Сумка для ноутбука Sumdex PON-111 - подойдет любому владельцу ноутбука, который много времени проводит в разъездах и заботится о безопасности компьютерного устройства во время его транспортировки. Техника размещается внутри этого изделия в вертикальном положении. Чтобы удары и тряска не влияли на целостность ноутбука, в сумке предусмотрено мягкое пенообразное наполнение. Модель выполнена в красном цвете. На данную сумку стоит обратить внимание всем владельцам ноутбуков с диагональю экрана, не превышающей 15.6 дюймов. Материалами для изготовления сумки Sumdex PON-111 RD послужили нейлон и полиэстер. Такое сочетание обеспечило готовое изделие износостойкостью и долговечностью. Даже при частой эксплуатации эта модель не утратит свой презентабельный внешний вид. Используйте входящий в комплект плечевой ремень, чтобы при перемещении с сумкой по городу она не занимала руки. Изделие оснащено застежкой-молнией.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука Sumdex PON-111BK




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Характеристики
Бренд
SUMDEX
Тип товара
Сумка
Материал
синтетика
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка для ноутбука Sumdex PON-111 - подойдет любому владельцу ноутбука, который много времени проводит в разъездах и заботится о безопасности компьютерного устройства во время его транспортировки. Техника размещается внутри этого изделия в вертикальном положении. Чтобы удары и тряска не влияли на целостность ноутбука, в сумке предусмотрено мягкое пенообразное наполнение. Модель выполнена в красном цвете. На данную сумку стоит обратить внимание всем владельцам ноутбуков с диагональю экрана, не превышающей 15.6 дюймов. Материалами для изготовления сумки Sumdex PON-111 RD послужили нейлон и полиэстер. Такое сочетание обеспечило готовое изделие износостойкостью и долговечностью. Даже при частой эксплуатации эта модель не утратит свой презентабельный внешний вид. Используйте входящий в комплект плечевой ремень, чтобы при перемещении с сумкой по городу она не занимала руки. Изделие оснащено застежкой-молнией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сумка для ноутбука Sumdex PON-111BK - по цене 1800 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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