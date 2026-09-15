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Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PON-261GY купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PON-261GY

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Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PON-261GY - фото 1
Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PON-261GY - фото 2
Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PON-261GY - фото 3
Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PON-261GY - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
  • Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PON-261GY - фото 1
  • Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PON-261GY - фото 2
  • Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PON-261GY - фото 3
  • Рюкзак для ноутбука 15.6&quot; SUMDEX PON-261GY - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
2 340 руб.  3 290 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 558014
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PON-261GY
2 340 руб. -29%
3 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SUMDEX
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х2
Вес, г.
720

Описание товара Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PON-261GY

Рюкзак для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 15 дюймов. Выполнен из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.

Отзывы о товаре Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PON-261GY




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Характеристики
Бренд
SUMDEX
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 15 дюймов. Выполнен из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PON-261GY - по цене 2340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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