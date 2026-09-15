Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PON-261GY
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%2 340 руб. 3 290 руб.
В наличии
Код товара: 558014
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 340 руб. -29%
3 290 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х2
Вес, г.
720
Описание товара Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PON-261GY
Рюкзак для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 15 дюймов. Выполнен из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.
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Рюкзак для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 15 дюймов. Выполнен из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.
Купить Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PON-261GY - по цене 2340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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