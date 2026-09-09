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Сумка Riva 8731 для ноутбука 15.6" серый полиэстер (8731 GREY) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка Riva 8731 для ноутбука 15.6" серый полиэстер (8731 GREY)

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Сумка Riva 8731 для ноутбука 15.6&quot; серый полиэстер (8731 GREY) - фото 1
Сумка Riva 8731 для ноутбука 15.6&quot; серый полиэстер (8731 GREY) - фото 2
Сумка Riva 8731 для ноутбука 15.6&quot; серый полиэстер (8731 GREY) - фото 3
Сумка Riva 8731 для ноутбука 15.6&quot; серый полиэстер (8731 GREY) - фото 4
Сумка Riva 8731 для ноутбука 15.6&quot; серый полиэстер (8731 GREY) - фото 5
Сумка Riva 8731 для ноутбука 15.6&quot; серый полиэстер (8731 GREY) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
  • Сумка Riva 8731 для ноутбука 15.6&quot; серый полиэстер (8731 GREY) - фото 1
  • Сумка Riva 8731 для ноутбука 15.6&quot; серый полиэстер (8731 GREY) - фото 2
  • Сумка Riva 8731 для ноутбука 15.6&quot; серый полиэстер (8731 GREY) - фото 3
  • Сумка Riva 8731 для ноутбука 15.6&quot; серый полиэстер (8731 GREY) - фото 4
  • Сумка Riva 8731 для ноутбука 15.6&quot; серый полиэстер (8731 GREY) - фото 5
  • Сумка Riva 8731 для ноутбука 15.6&quot; серый полиэстер (8731 GREY) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
2 140 руб.  2 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324374
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Характеристики

Бренд
Riva
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
700

Описание товара Сумка Riva 8731 для ноутбука 15.6" серый полиэстер (8731 GREY)

Сумка Riva 8731 для ноутбука 15.6" серый полиэстер (8731 GREY)

Отзывы о товаре Сумка Riva 8731 для ноутбука 15.6" серый полиэстер (8731 GREY)




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Характеристики
Бренд
Riva
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Riva 8731 для ноутбука 15.6" серый полиэстер (8731 GREY)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка Riva 8731 для ноутбука 15.6" серый полиэстер (8731 GREY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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