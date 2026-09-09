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Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17" аквамарин полиэстер купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17" аквамарин полиэстер

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Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17&quot; аквамарин полиэстер - фото 1
Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17&quot; аквамарин полиэстер - фото 2
Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17&quot; аквамарин полиэстер - фото 3
Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17&quot; аквамарин полиэстер - фото 4
Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17&quot; аквамарин полиэстер - фото 5
Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17&quot; аквамарин полиэстер - фото 6
Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17&quot; аквамарин полиэстер - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
17
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
голубой
  • Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17&quot; аквамарин полиэстер - фото 1
  • Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17&quot; аквамарин полиэстер - фото 2
  • Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17&quot; аквамарин полиэстер - фото 3
  • Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17&quot; аквамарин полиэстер - фото 4
  • Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17&quot; аквамарин полиэстер - фото 5
  • Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17&quot; аквамарин полиэстер - фото 6
  • Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17&quot; аквамарин полиэстер - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
2 870 руб.  4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324654
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Характеристики

Бренд
Riva
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
17
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х2
Вес, г.
917

Описание товара Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17" аквамарин полиэстер

Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17" аквамарин полиэстер

Отзывы о товаре Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17" аквамарин полиэстер




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Характеристики
Бренд
Riva
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
17
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17" аквамарин полиэстер
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17" аквамарин полиэстер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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