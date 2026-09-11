Рюкзак Moleskine Metro 15", зеленый ET926MTBKK6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15
Ручка для переноски
да
Цвет
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%18 990 руб. 24 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 573995
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15
Ручка для переноски
да
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х10
Вес, г.
900
Описание товара Рюкзак Moleskine Metro 15", зеленый ET926MTBKK6
Рюкзак Metro — современная городская сумка с продуманным, стильным дизайном, созданным для передвижения с вами по городу, вмещает все, что вам нужно, чтобы быть на связи с тем, где вы находитесь, где вы были и куда отправляетесь. Ваши вещи надежно защищены внутри простыми двусторонними молниями, а свежие линии защитного основания прорываются сквозь городской шум, чтобы ничто не мешало вам в пути. Приглушенно динамичный рюкзак Metro имеет характерную подкладку с принтом в виде сот и слегка отражающие детали, чтобы привнести луч света в каждое путешествие.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15
Ручка для переноски
да
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Рюкзак Metro — современная городская сумка с продуманным, стильным дизайном, созданным для передвижения с вами по городу, вмещает все, что вам нужно, чтобы быть на связи с тем, где вы находитесь, где вы были и куда отправляетесь. Ваши вещи надежно защищены внутри простыми двусторонними молниями, а свежие линии защитного основания прорываются сквозь городской шум, чтобы ничто не мешало вам в пути. Приглушенно динамичный рюкзак Metro имеет характерную подкладку с принтом в виде сот и слегка отражающие детали, чтобы привнести луч света в каждое путешествие.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Рюкзак Moleskine Metro 15", зеленый ET926MTBKK6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рюкзак Moleskine Metro 15", зеленый ET926MTBKK6