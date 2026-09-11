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Рюкзак Moleskine Metro 15", зеленый ET926MTBKK6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак Moleskine Metro 15", зеленый ET926MTBKK6

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Рюкзак Moleskine Metro 15&quot;, зеленый ET926MTBKK6 - фото 1
Рюкзак Moleskine Metro 15&quot;, зеленый ET926MTBKK6 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15
Ручка для переноски
да
Цвет
зеленый
  • Рюкзак Moleskine Metro 15&quot;, зеленый ET926MTBKK6 - фото 1
  • Рюкзак Moleskine Metro 15&quot;, зеленый ET926MTBKK6 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
18 990 руб.  24 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 573995
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Характеристики

Бренд
Moleskine
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15
Ручка для переноски
да
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х10
Вес, г.
900

Описание товара Рюкзак Moleskine Metro 15", зеленый ET926MTBKK6

Рюкзак Metro — современная городская сумка с продуманным, стильным дизайном, созданным для передвижения с вами по городу, вмещает все, что вам нужно, чтобы быть на связи с тем, где вы находитесь, где вы были и куда отправляетесь. Ваши вещи надежно защищены внутри простыми двусторонними молниями, а свежие линии защитного основания прорываются сквозь городской шум, чтобы ничто не мешало вам в пути. Приглушенно динамичный рюкзак Metro имеет характерную подкладку с принтом в виде сот и слегка отражающие детали, чтобы привнести луч света в каждое путешествие.

Отзывы о товаре Рюкзак Moleskine Metro 15", зеленый ET926MTBKK6




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Moleskine
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15
Ручка для переноски
да
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак Metro — современная городская сумка с продуманным, стильным дизайном, созданным для передвижения с вами по городу, вмещает все, что вам нужно, чтобы быть на связи с тем, где вы находитесь, где вы были и куда отправляетесь. Ваши вещи надежно защищены внутри простыми двусторонними молниями, а свежие линии защитного основания прорываются сквозь городской шум, чтобы ничто не мешало вам в пути. Приглушенно динамичный рюкзак Metro имеет характерную подкладку с принтом в виде сот и слегка отражающие детали, чтобы привнести луч света в каждое путешествие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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