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Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17" черный полиэстер (8460 BLACK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17" черный полиэстер (8460 BLACK)

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Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17&quot; черный полиэстер (8460 BLACK) - фото 1
Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17&quot; черный полиэстер (8460 BLACK) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
  • Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17&quot; черный полиэстер (8460 BLACK) - фото 1
  • Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17&quot; черный полиэстер (8460 BLACK) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
2 870 руб.  3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324599
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Характеристики

Бренд
Riva
Тип товара
Рюкзак
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х2
Вес, г.
450

Описание товара Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17" черный полиэстер (8460 BLACK)

Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17" черный полиэстер (8460 BLACK)

Отзывы о товаре Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17" черный полиэстер (8460 BLACK)




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Характеристики
Бренд
Riva
Тип товара
Рюкзак
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17" черный полиэстер (8460 BLACK)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак Riva 8460 для ноутбука 17" черный полиэстер (8460 BLACK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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