Рюкзак Case HP Prelude 15.6 Backpack 2Z8P3AA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%2 330 руб. 3 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596578
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х32х6
Вес, г.
400
Описание товара Рюкзак Case HP Prelude 15.6 Backpack 2Z8P3AA
Описание Все на своих местах Аккуратно поместите свой ноутбук с диагональю экрана 13,3" (33,78 см), 14,2" (36,08 см) или 15,6" (39,62 см) в мягкое защищенное отделение, а затем спрячьте телефон, наушники, мышь, адаптер и ручки в предназначенные для них карманы. Защита от влаги Быстро закрепите этот компактный рюкзак на большой сумке, защитив их от влаги благодаря водостойкой ткани. Малый вес и комфорт Легкий и прочный рюкзак с мягкими ремнями и карманом на молнии с цветной отделкой. Воплощение элегантности и стиля.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание Все на своих местах Аккуратно поместите свой ноутбук с диагональю экрана 13,3" (33,78 см), 14,2" (36,08 см) или 15,6" (39,62 см) в мягкое защищенное отделение, а затем спрячьте телефон, наушники, мышь, адаптер и ручки в предназначенные для них карманы. Защита от влаги Быстро закрепите этот компактный рюкзак на большой сумке, защитив их от влаги благодаря водостойкой ткани. Малый вес и комфорт Легкий и прочный рюкзак с мягкими ремнями и карманом на молнии с цветной отделкой. Воплощение элегантности и стиля.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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